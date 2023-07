Evaluation du Gouvernement : Morissanda met en exergue la spécificité des « résultats » de son département

Ça y est ! Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger en a fini avec l’évaluation. Durant une heure, Dr. Morissanda Kouyaté a exposé sur les résultats engrangés par son département et s’est prêté aux questions du comité d’évaluation. Un exercice qu’il aborde avec une certaine humilité en estimant qu’il peut aider à parfaire la gestion des différents ministères. Mais surtout, le chef de la diplomatie guinéenne a tenu à souligner le caractère ‘’pas toujours mesurables’’ des résultats de son ministère. Vu que ces résultats, selon lui, ont trait à la mise en relation de la Guinée avec les autres pays et institutions à travers le monde.

Dr. Morissanda Kouyaté réagit plutôt bien à l’initiative de l’évaluation du gouvernement. C’est, selon lui, un exercice positif, dans la mesure où il concourt à la redevabilité.

Sur le fond de l’échange qu’il a eu avec les évaluateurs, le ministre des Affaires étrangères dit avoir insisté sur la spécificité des missions assignées à son département. « Nous avons mis l’accent sur quelque chose d’extrêmement important. C’est que le travail qui est fait au niveau des affaires étrangères, c’est un travail souvent dématérialisé, parce que le travail important que nous avons à faire, c’est d’établir des relations saines, conviviales, responsables entre notre pays, la République de Guinée et le reste du monde. Aujourd’hui, grâce à la politique de son excellence Monsieur le Président de la République, cette confiance est rétablie avec nos voisins, avec la sous-région et avec le monde. Donc, ce caractère spécifique devait être mis en exergue », a-t-il souligné à la sortie de la salle d’évaluation.

Mais à en croire le ministre, même ceux qui sont évalués ont à gagner dans cet exercice d’évaluation. « Cette évaluation permet aussi de découvrir nos faiblesses. On n’est pas Tout-puissants, on a pris un pays qui était en détresse, donc on n’est pas censé être performants tout de suite. Nous reconnaissons aussi qu’il faut à tous les niveaux regarder, détecter nos faiblesses et corriger au fur et à mesure », a fait remarquer Dr. Morissanda Kouyaté.

Si ce n’est pas la première fois des ministres sont soumis à une évaluation, le ministre des Affaires étrangères trouve néanmoins celle-ci a quelque chose de particulier. « Le Président nous a choisi pour travailler pour la Guinée. La Guinée doit savoir ce que nous faisons. Donc, c’est pertinent. Je crois que c’est aussi une première. Je sais qu’il y a eu des évaluations avant nous, mais celle-là, elle est tout à fait transparente, elle est pratique, elle est pragmatique et elle couvre tous les domaines », a conclu le ministre.

Fodé Soumah