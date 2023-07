Guillaume Hawing : « Sur les 82 activités, nous avons réussi à réaliser 73 »

L’évaluation à mi-parcours des ministres se poursuit à la primature. Après le ministre des affaires étrangères et des Guinéens établis à l’Étranger, c’était au tour du ministre Guillaume Hawing de passer devant l’équipe des évaluateurs. Et à l’en croire, le bilan des six premiers mois de son département est plutôt positif.

C’est avec un air triomphaliste que le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation s’est adressé à la presse, à l’issue de la session de son évaluation. « Nous avons signé 72 contrats. 26 au niveau central et 46 au niveau déconcentré. Nous avons décliné les activités. Nous avons 82 activités sur lesquelles, nous avons réussi à réaliser 73, soit un taux de réalisation de près de 90%. Donc, dans l’ensemble, les choses se sont très bien passées », a déclaré Guillaume Hawing.

En raison du domaine dans lequel il évolue, il estime qu’il est plutôt rodé à l’exercice d’évaluation. « Nous sommes dans les évaluations ; nous-même, nous évaluons les élèves, nous évaluons les enseignants. Donc, c’est un très bon exercice pour nous et ça nous permet de nous remettre en cause, ça nous permet de continuer à mieux faire encore », a-t-il ajouté.

Il salue donc l’initiative du chef du gouvernement : « Quand on travaille, il est normal qu’on soit évalué, qu’on sache où on a commencé, à quel niveau on est, qu’est-ce qu’on est en train de faire, est-ce que ce qu’on est en train de faire est bon, est-ce que ce qu’on est en train de faire n’est pas bon. C’est un processus de rectification qui continue », a conclu le ministre

Fodé Soumah