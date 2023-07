Siguiri : parti en boîte, il se fait mortellement poignarder

Malamine Doumbouya a trouvé la mort au cours d’une bagarre entre deux groupes convoitant la même fille. Les faits se sont précisément déroulés dans la commune rurale de Kouremalé, à plus de 50 km de Siguiri centre.

Selon nos informations, la bagarre a éclaté dans les bandes de 1 heure du matin. Au cours de la bagarre, le jeune a été poignardé avec un couteau. Sur les circonstances précises du drame, le chef du bureau de la Croix-rouge à Kourémalé raconte : « Je n’étais pas personnellement sur les lieux pendant l’incident, mais nous avion été d’urgence appelé. C’est pendant qu’on conduisait la victime au centre de santé qu’il a rendu l’âme. On nous a dit que c’est une affaire de femme. On nous apprend que les deux groupes suivaient la même fille depuis longtemps et que cette dernière a fait son choix hier nuit. C’est ce qui n’a pas plus à l’autre, d’où l’éclatement de la bagarre. C’est pendant celle-ci que Malamine Doumbouya a été mortellement poignardé au niveau de la poitrine avec le couteau »

Tout de suite, avec la collaboration des autorités locales et des agents en charge de la sécurité, les investigations ont permis d’interpeller certains des acteurs présumés. « On a mis la main sur trois d’entre eux et une femme qui les avait hébergés chez elle vers 3 heures. Ces gens ont été directement conduits à la prison civile de Siguiri où ils seront entendus. Le propriétaire de la boîte de nuit appelée Tam-Tam a aussi été mis aux arrêts », assure le chef de la Croix-rouge.

A en croire notre interlocuteur, de tels incidents sont plutôt fréquents dans cette zone.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com