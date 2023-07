Dr. Diaka Sidibé : « Cette évaluation est un excellent outil de contrôle de performance… »

La première journée de l’évaluation à mi-parcours des ministères sectoriels de ce lundi 24 juillet a pris fin avec le passage de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Dr. Diaka Sidibé. Elle en profité pour présenter la synthèse du bilan de son département durant les premiers mois de l’année.

« Au-delà de cela, nous nous sommes auto évalués il y a quelques mois. Et nous avons bien constaté qu’il y a un bond entre l’autoévaluation et l’évaluation à mi-parcours. Ce que j’ai pu retenir de l’évaluation de cet après-midi, c’est l’accent particulier mis sur le travail d’équipe et la synergie qui ont été au cœur de la transparence de notre évaluation aujourd’hui… », a-t-elle réagi au sortir de la salle d’évaluation.

Au cours de cette évaluation, Dr. Diaka Sidibé était accompagnée de de cadres de son département auxquels elle s’est adressée en ces termes. « Alors, je voudrais dire à mon équipe du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation que quel que soit le résultat, je suis extrêmement fière du travail que nous avons accompli sous l’ère du CNRD, sous le leadership du chef de l’Etat, son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya ».

Puis, de conclure ainsi : « Cette évaluation est un excellent outil de contrôle de performance, de la gestion axée sur les résultats mais surtout de la collaboration au sein d’un même département et entre les départements sectoriels. Et surtout pour la synergie gouvernementale. Depuis la lettre de politique générale du Premier ministre à la déclinaison des contrats de performance à nos lettres de missions, cela dénote aujourd’hui que le Gouvernement, sous l’ère du CNRD est axé sur les résultats et telle est la concrétisation par les évaluations de nos départements sectoriels… ».

Fodé Soumah