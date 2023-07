Procès du 28 sept : l’avocat Thierno Souleymane Baldé charge lui aussi Moussa Tiégboro

Lors de son propre passage devant le tribunal criminel, Moussa Tiégboro, l’ancien Monsieur anti-drogue avait prétendu n’avoir pas joué un quelconque rôle dans le massacre du stade du 28 septembre. Mais ce n’est pas exactement ce que disent certains de ses co-accusés et mêmes les parties civiles. Ceux qui se succèdent depuis un certain devant la barre dressent plutôt du colonel le portrait d’un acteur majeur de ces évènements et qui s’était particulièrement illustré par la torture infligée à bien de citoyens. L’avocat Thierno Souleymane Baldé qui a été entendu ce lundi 24 juillet lui-même dit avoir subi ces fameuses tortures que le colonel Moussa Tiégboro et ses hommes réservaient à tous ceux qui tombaient dans leur escarcelle.

A la suite du massacre du 28 septembre, Me Thierno Souleymane Baldé, à l’époque acteur de la société civile, avait avec d’autres acteurs fait le choix d’une grève de la faim pour appeler les autorités de l’époque à dialoguer avec la classe politique. Cette grève, ils l’ont organisée le 28 octobre, soit un mois après le massacre. Ils avaient choisi pour cela, une salle de la maison des jeunes de Dixinn port. « La journée s’est très bien passée. Dans les bandes de 20h, il y a eu un groupe de gendarmes qui a surgi, vu que la porte n’était pas fermée. Ils se sont directement introduits dans la chambre et ils ont commencé à tirer à bout portant les uns sur les pieds, les autres sur la tête, avec des injures que je ne pourrais pas répéter ici. Ils nous ont traînés dans la boue de la salle où nous étions jusque-là où leurs pick-up étaient garés. Ils nous ont mis à intérieur comme des patates. Ce que colonel Tiégboro nous a fait, je n’aurais jamais imaginé qu’un être humain pouvait faire ça à son prochain, alors que tout ce qu’on avait fait c’est de solliciter à ce qu’ils aillent autour de la table de négociation », a raconté l’avocat.

Précisant qu’ils étaient au nombre de onze, il a poursuivi son récit : « Ils nous ont conduits au camps Alpha Yaya. Arrivés là-bas, le colonel Tiégboro nous a demandé qui est le chef (…) Il m’a dit que ce que nous avions fait est une forme de terrorisme moderne. Après nous avoir obligés à avaler le pain, colonel Tiégboro nous a mis dans un conteneur et c’est là-bas qu’on faisait tous nos besoins. D’ailleurs, on a trouvé d’autres personnes à l’intérieur ».

Au bout d’un certain moment, on est venu chercher les occupants du conteneur, les uns après les autres, pour les conduire dans différents bureaux pour un interrogatoire d’un genre particulier. Dans celui où Me Thierno Souleymane avait été conduit, il y avait deux gendarmes et un civil pour lui poser des questions. « Si je ne répondais pas comme ils veulent, on me giflait et on proférait des injures à mon endroit. L’interrogatoire a duré jusque dans les bandes de 2 heures du matin. Entre temps, j’entendais les cris d’autres personnes qu’on interrogeait à côté. Ils suppliaient. Par la suite, je leur ai demandé d’écrire ce qu’ils voulaient et que j’allai signer afin qu’on arrête de me frapper. Mais même après avoir signé, un autre continuait à me frapper », a détaillé l’avocat.

Après cette nuit passée à l’intérieur du conteneur, il a été libéré le lendemain par le colonel Chérif Diaby, à l’époque ministre de la Santé et Moustapha Koutoubou Sanoh, sur instructions, précise-t-il, de Moussa Dadis Camara. A la clef, l’ancien chef de la junte avait assuré avoir compris le message que Thierno Souleymane et ses camarades de lutte avaient essayé de lui transmettre via leur grève. Et il se promettait de prendre langue avec les leaders politiques en vue de trouver une solution à la crise.

