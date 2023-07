Sénégal : que cache la levée du blocus autour du domicile de Sonko ?

C’est à la surprise générale que les Sénégalais en général et Ousmane Sonko et ses partisans en particulier ont constaté hier lundi 24 juillet la levée du dispositif sécuritaire en place autour du domicile du leader du PASTEF depuis le 28 mai dernier. A priori, ce n’est là le fruit d’aucune négociation. Et c’est pourquoi l’opposant sénégalais et ses proches collaborateurs sont eux-mêmes confus, ne sachant pas comment réagir à ce geste auquel ils ne s’attendaient pas. Bien sûr, quelques-uns esquissent un sourire révélateur d’un certain soulagement. Mais dans l’ensemble, on se veut prudent. Parce qu’un tel retournement de situation de la part de Macky Sall, ça doit forcément cacher quelque chose. Face à l’opposant qui trouble son sommeil, le président sénégalais ne peut pas avoir été subitement gagné par la magnanimité. Et Sonko serait naïf de relâcher la vigilance. Parce que ce dégel pourrait en effet cacher son arrestation imminente.

Un autre contre-pied ?

A quoi joue Macky Sall ? Après avoir surpris tout le monde en annonçant qu’il ne briguerait finalement pas le troisième mandat, le président sénégalais s’apprête-t-il à nous servir un autre de ces contre-pieds dont il a manifestement le secret ? Après nous avoir laissé croire que le leader du parti des PASTEF était sa bête noire, voudrait-il désormais fumer le calumet de la paix avec dernier ? Peut-être bien que Macky Sall ne poussera pas le revirement jusqu’à un tel niveau. Par contre, estimant qu’Ousmane Sonko est déjà suffisamment grillé par la condamnation dont il a écopé dans l’affaire de Sweet Beauty, le président sénégalais peut bien décider de relâcher la pression, de se mettre en retrait. Ainsi, il donnerait l’impression de ne plus s’acharner sur l’opposant, en n’étant plus en première ligne. Bien sûr, cela ne voudrait guère dire que l’objectif Sonko est abandonné. Mais Macky Sall entretiendrait une illusion de paix et de détente. Sans doute pour se donner le beau rôle et pour arriver à ses fins à moindre frais. Le seul hic, c’est qu’il n’est pas certain que les Sénégalais se laissent prendre au piège.

Diversion ?

L’autre explication possible de la levée du blocus autour du domicile de Sonko, ce serait qu’il s’agit en réalité d’une manœuvre destinée à divertir l’opposant, à l’endormir. Lui donner l’impression d’une sécurité retrouvée, de manière à ce qu’il relâche la vigilance. La menace n’étant plus là, le leader du PASTEF pourrait en effet mettre son dispositif en veille. Il pourrait demander à ses lieutenants de rentrer les griffes et de s’offrir une détente méritée, en attendant un autre épisode du bras-de-pouvoir avec Macky Sall. Sauf que les autorités sénégalaises pourraient bien profiter d’un moment d’accalmie comme celui-ci pour mettre le grappin sur l’opposant et le mettre en prison. Arrestation qu’elles justifieraient alors par la nécessité de mettre à exécution de la décision de justice rendue le 1er juin. Pris par surprise et à un moment où il est plutôt vulnérable, Sonko ne pourrait pas alors grand-chose. Et dehors, privés de leur guide dont ils ne recevraient plus les consignes, ses partisans peineraient à se mobiliser pour obtenir sa libération. C’en sera ainsi fini de l’obstacle Sonko.

Boubacar Sanso Barry