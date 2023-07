Evaluation à mi-parcours : la réaction d’El Hadj Gando Barry

Les travaux de l’évaluation à mi-parcours des membres du gouvernement se sont poursuivis ce mardi 25 juillet 2023 à la primature. Après le ministre de l’Urbanisme, c’est son homologue des Infrastructures et des Travaux publics qui est passé devant le Comité d’évaluation de performance de son département.

Au sortir de la rencontre, El-Hadj Gandho Barry a donné ses impressions en ces termes : « Le but recherché est de nous permettre de nous améliorer et d’avancer sur le contrat d’objectif et de performance que nous avons signé pour la période 2023/2024. Nous avons plusieurs organismes publics, de sociétés publiques, de services rattachés et des directions nationales. Donc c’est important à cette occasion d’évaluer le parcours qui est fait par les directions nationales, les sociétés publiques et les services rattachés ».

Amadou Diallo