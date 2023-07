TPI de Mafanco : blanchi de viol, Néro Lancinet Camara condamné pour harcèlement

Le verdict sur l’affaire Lancinet Néro Camara, accusé de viol sur plusieurs filles de l’orphelinat Hakuna Matata est tombé ce mardi 25 juillet 2023 au tribunal de première instance de Mafanco. En détention depuis le mois d’Avril 2022, le spécialiste en communication a été disculpé de l’accusation faits de viol. Cependant, il a été reconnu coupable de harcèlement et conséquemment, a été condamné à 2 ans de prison dont 8 mois de sursis et au paiement de 100 millions de GNF, au titre des dommages causés à la partie civile. Il est aussi interdit de se rendre dans l’orphelinat pour une durée de 5 ans.

La décision rendu par le tribunal ne réjouit très peu l’avocat de Néro Lancinet Camara, dans la mesure où, dit-il, le tribunal avait estimé qu’il y avait des doutes dans cette affaire. « Le tribunal a reconnu notre client coupable de harcèlement sexuel et pourtant dans toutes les infractions qui ont été mises à sa charge, il y a des doutes. On s’attendait à ce qu’il n’y ait pas de séparation en ce qui concerne les résultats du procès concernant les deux infractions », a déclaré Me Alpha Amadou Diallo. Qui promet dans la foulée que lui et son client feraient appel de la décision. Parce qu’« on n’est pas complètement satisfait même si on peut jubiler une petite victoire » a ajouté l’avocat.

Contrairement à ce dernier, la partie adverse se dit extrêmement déçue de cette décision. Puisqu’elle s’attendait à une sentence plus sévère. « Il n’y aucune reconnaissance. Ça me touche parce que je sais ce qu’elles ont pu subir et ça me fend le cœur. On a décidé de faire appel contre la décision parce qu’on trouve que la peine est très petite. On ne court pas derrière l’argent. Nous voulons une condamnation ferme pour qu’il y ait au moins une petite réparation pour les filles », a déclaré Laurence Rouyer, fondatrice de l’orphelinat Hakuna Matata et ex-femme de l’accusé dans cette affaire.

Suivant cette sentence, Lancinet Néro Camara recouvra sa liberté définitive le 31 juillet prochain.

Aliou Nasta