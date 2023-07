Finance : FNBBank change de nom pour devenir FirstBank

A l’occasion de ses 130 ans, la banque nigériane connue sous le nom de FNBBank change de nom. Elle s’appelle désormais FirstBank. Nouveau nom présenté à la presse ce vendredi 28 juillet 2023 dans un complexe hôtelier à Conakry. Au cours de la cérémonie, les responsables de la banque en Guinée sont revenus sur les motifs de cette évolution dans la dénomination de l’institution.

Depuis sa création en 1894, le groupe FirstBank a été présenté par ses responsables comme une banque ayant constamment établi des relations avec ses clients, en se concentrant sur les principes fondamentaux de bonne gouvernance d’entreprise, de liquidités solides, de gestion optimisée. C’est pourquoi, a estimé le directeur général de FirstBank, le changement de nom était devenu impératif. Surtout dans la mesure où la banque mère fête ses 130 ans cette année. « Donc, on a profité de nos 130 ans d’existence pour imprimer une certaine uniformisation ou homogénéité au niveau de nos clients dans le cadre d’une synergie d’action à l’échelle de l’ensemble des filiales », a indiqué Mamadou Macky Bah.

Cependant, assure-t-il, ce changement n’affectera aucunement les activités en cours de la banque. En effet, a-t-il notamment assuré aux clients de FirsBank, les instruments dont les numéros de compte ne changent pas. « L’application bancaire ne change pas. Les instruments financiers que nous avons ne changeront pas. Les clients peuvent continuer à utiliser les instruments qu’ils ont à leur disposition jusqu’à leur épuisement ou jusqu’à leur expiration. Après, nous allons émettre de nouveaux instruments à ces clients », a fait savoir le patron de FirstBank en Guinée.

Présente en Afrique, Europe et Asie, FBNBank devient aussi FirstBank pour améliorer sa visibilité, la clarté et I’identité de la marque FirstBank en tant que marque unique afin de renforcer les opportunités d’optimisation des synergies à travers le monde. D’ailleurs, témoigne le premier responsable de FirstBank en Guinée, les statistiques montrent un bilan satisfaisant. « Le groupe FirstBank est entré dans l’histoire aux alentours de ses près de 130 ans d’activité avec un bénéfice avant impôt de 188,8 milliards de nairas, en hausse annuelle de 214,6 % contre (juin 2022 : 60,0 milliards de nairas). Le total des actifs a culminé à 13,6 milliards de nairas et le dépôt des clients a augmenté de 8,8 milliards de nairas, soit une hausse de 26,99% depuis le depuis le début d’année », a-t-il présenté. Un résultat qui, selon lui, est le reflet de la vision stratégique du groupe, de son état d’esprit transformationnel, de son modèle d’entreprise résilient et de son état d’esprit d’excellence au service.

FirsBank a ouvert neuf agences en Guinée dont six (6) à Conakry, une à Kamsar, une à Kankan et une à Labé. Cette nouvelle identité l’aidera donc à s’aligner sur la marque du Groupe et à tirer profit de son héritage fort. Cela créera également une opportunité pour les clients et autres parties prenantes pour profiter de la diversité des offres de produits, des prix compétitifs et des réseaux commerciaux étendus offerts par le groupe FirstBank. « Nous accueillons tous nos clients et partenaires dans une nouvelle ère d’une marque FirstBank véritablement internationalisée », a conclu le directeur général de FirsBank.

Aliou Nasta