Environnement : avec près de 400 000 plants, WCS s’engage à protéger les espèces menacées le long du corridor Morebyah-Simandou

Dans le cadre de la cérémonie de lancement des activités du projet de création, formation, achat et acheminement des matériels et équipements de travail des groupements sur le corridor du chemin, de fer de Senguelen à Ouré Kaba, les localités de Allassoya et Senguelin (Forecariah), Sekhousoriyah (Kindia) et Soyah et Ouré Kaba (Mamou) à travers trois ONG , ont bénéficié ce dimanche 30 juillet 2023, de la remise de près de 384 000 espèces de pépinières créés par Winning Consortium Simandou. Des pépinières installées le long du corridor qui va du port de Morébayah à la zone minière de Simandou. La cérémonie qui a connu la participation des représentants des ministères des Mines, de l’Environnement et de WCS ainsi que de celle des autorités préfectorales de Kindia, des élus locaux.

A en croire le représentant de Winning Consortium Simandou, la création des pépinières le long du corridor découle de la volonté de cultiver de jeunes plants d’espèces locales. Sont concernées notamment les espèces de la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et les espèces protégées selon la Monographie nationale de la diversité biologique (MNDB). Tous ces jeunes plants serviront au reboisement après les constructions du port et du chemin de fer. « Notre objectif est de contribuer à la gestion durable de la biodiversité autour du port de Morebayah, le long des rails, dans la zone minière de Simandou et ainsi d’atténuer au maximum les impacts négatifs liés à la construction des ouvrages du projet Simandou », indique le représentant de Winning Consortium Simandou.

Dans le cadre de ce projet, Winning Consortium Simandou avait identifié depuis le débug de l’année trois ONG que sont : Volontaires pour le Développement Durable, Jeunes Amis pour le Futur, Guinée Emergence pour la Valorisation des Initiatives Communautaires. Trois ONG auxquels la société confié la mission de « créer 13 petits groupements composés de pépiniéristes venus des communautés locales. Ces trois ONG sont aussi chargées de former ces groupements à la gestion de leurs pépinières pour qu’ils atteignent une autonomie », a expliqué le représentant de WCS.

« L’engagement de WCS envers la protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité est au cœur de notre stratégie opérationnelle, dans le respect des normes de performance de la Société Financière Internationale. À travers cette initiative, WCS œuvre pour un avenir durable où la restauration et la préservation de la nature sont au cœur de ses actions, en assurant une gestion responsable de ses activités pour le bien-être des communautés et de l’environnement », a en outre juré Wu Qiong, Coordinateur de WCS.

Prenant part à la cérémonie, le secrétaire général de la commune rurale de Madina Oula Aboubacar Sidiki N’Diaye a souligné à nombre des résultats du projet en un temps record :

Cinq (5) groupements para-écologues pépiniéristes ont été créés ;

Cinq (5) pépinières ont été installées, aménagées et sécurisées ;

En outre, poursuit-il : « Les membres de ses groupements ont été formés sur le développement organisationnel et sur la santé/sécurité ou travail ».

N’diaye a sollicité néanmoins la poursuite de l’appui en faveur notamment des « autres communautés impactées pour la protection de l’environnement en général et la biodiversité en particulier. Nous sollicitons une fois de plus l’accompagnement technique de FONG JAF – GUINEE afin de pérenniser les acquis du projet».

Le représentant du ministère de l’Environnement et du Développement durable, Jean Béavogui a dans sa prise de parole, réitéré l’engagement de la ministre Safiatou Diallo à œuvrer pour la continuité de ce projet. Mais le développement durable, a-t-il indiqué, suppose que toutes les parties prenantes jouent leur partition.

Quant aux ONG bénéficiaires de cette initiative, à la fin de la cérémonie, une enveloppe contenant des documents bancaires et juridiques leur a été remise ainsi que les pépinières. En retour, elles ont remercié WCS et en ont profité pour sollicité de la société et de l’Etat à continuer à les guider pour le succès et la pérennité du projet.

Aminata Camara