HAC-OIF : un lot d’équipements pour la confection des cartes de presse

Depuis la prise de fonction du collège de la deuxième équipe de la Haute Autorité de la Communication (HAC), la décision de rendre la carte de presse gratuite pour les journalistes du pays a été prise. Et c’est bien dans le but de consolider cet objectif que la HAC a sollicité et obtenu un financement de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour l’acquisition d’un kit complet d’impression de cartes de presse.

Ce lot d’équipements composé entre autres, d’imprimantes PVC module d’impression double face, impression couleur (YMCKO) et monochrome ; des cartes PVC ; des cassettes à ruban d’impression ; un ordinateur HP ; un NAS 6to et d’antis virus, a été effectivement livré à la HAC le 31 juillet 2023 devant le président Boubacar Yacine Diallo, entouré de quelques commissaires et techniciens du centre de monitoring.

Un accompagnement technique de l’OIF qui, à coup sûr va faciliter à l’Institution de régulation la poursuite de sa mission d’assainissement du milieu professionnel de la presse, à travers la production et la délivrance des cartes de presse.

Toute une ambition qui prouve à suffisance que le président de la HAC, M. Boubacar Yacine Diallo, soutenu par ses commissaires, est prêt à jouer la carte à fond dans l’accomplissement des missions qui lui sont conférées par la loi.

Le Directeur du Bureau de presse

Yamoussa Touré