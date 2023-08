Evaluation : « Aucun ministère n’a obtenu la mention ‘’Excellent’’ »

Le premier ministre, Dr Bernard Goumou, a présenté ce jeudi 3 août 2023 le résultat de l’évaluation à mi-parcours des ministères. Il s’agit en tout de 28 ministères qui ont été évalués excepté le ministère de la défense nationale. La période revue va du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

L’évaluation, à en croire le premier ministre, a porté d’abord sur l’appréciation des supports soumis par les différents départements. « 85 % des ministères ont présenté des supports conformes aux attentes », a indiqué le chef du gouvernement. Dans les détails, dit-il, 14, 30 % des ministères ont soumis des supports en déca des attentes, alors que 42,90 % des départements ont soumis des supports jugés « justes conformes ». Proportion identique pour ceux dont les supports ont été jugés « conformes » aux attentes.

Par ailleurs, selon le PM, les évaluateurs se sont aussi prononcés sur l’état d’avancement des plans d’action opérationnels, à la date du 30 juin dernier. Et là aussi, les résultats globaux sont estimés positifs à hauteur de 80 %. Dans les détails, on a trouvé que 17,90 % des PAO avaient un niveau de mise en œuvre lent. Les évaluateurs ont trouvé que 32,40 % des PAO avaient par contre un niveau d’avancement encourageant. Enfin, 50 % des PAO ont été classés dans la catégorie de l’état d’avancement satisfaisant.

Il résulte de l’ensemble de l’évaluation qu’1 ministère a obtenu 0 point (non satisfaisant), 2 autres ont une moyenne se situant entre 51 et 60 (passable), 12 départements ayant des notes comprises entre 61 et 70 (assez bien), 11 ministères dont les notes se situent en 71 et 80 (bien) et enfin 2 ministères dont les notes oscillent entre 81 et 90 points (très bien).

Le premier ministre a indiqué qu’aucun département n’a eu une moyenne au-delà de 90. Conséquence, la mention excellent n’aura pas été attribuée.

De manière synthétique, les résultats issus de l’évaluation se présentent ainsi qu’il suit :

La note maximale est de 83,2/ points

La note minimale est de 0

La note moyenne est 69, 4 / 100 points

Aliou Nasta