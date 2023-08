Siguiri : une plainte contre le président de la délégation spéciale

Ramatoulaye Kolon Diallo du RPG arc-en-ciel et ancienne conseillère communale sous les couleurs de l’ancien parti au pouvoir sort de son silence. Dans l’après-midi d’hier, durant une trentaine de minutes, elle a égrené les motifs qui l’ont incitée à porter plainte contre le président de la délégation spéciale de cette cité aurifère. Il s’agirait d’un harcèlement que se manifesterait de plusieurs façons, simplement parce qu’elle n’a jamais admis les autorités de la Transition.

En substance, elle a déclaré : « Depuis leur arrivée au pouvoir le 05 septembre 2021, je n’ai jamais reconnu Mamadi Doumbouya comme président. Et pour cela, ils m’ont fait subir toutes sortes d’humiliations et maintenant ils ne veulent que ma tête. Mais plus jamais ils ne m’atteindront. Ils m’ont d’abord arrêtée injustement à Kouroussa alors que je me rendais avec mes collègues DCE pour un atelier de formation dans le cadre des préparatifs des examens nationaux. J’ai été arrêtée avec un ordre de mission signé par le préfet et j’ai été traduite en justice. Dieu faisant les choses, je suis sortie victorieuse lors du procès. Ensuite quand la nouvelle équipe de la délégation spéciale a été installée, le président de cette équipe communale est venu s’en prendre à mon bureau, défoncer la porte et le vider de son contenu. Parce qu’il a été envoyé par le CNRD. Je porte plainte aujourd’hui contre le président de la délégation spéciale de Siguiri, Docteur Moussa Wodia Keita pour avoir défoncé la porte de mon bureau à mon insu et emporté tout ce qui était dedans. Donc, je crois en la justice pour nous départager car j’ai perdu plus de 45 millions de francs guinéens à cause de ses agissements », a déclaré la militante du parti d’Alpha Condé.

Reste à savoir si plainte va prospérer.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com