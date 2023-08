Samedi d’assainissement : trois ministres autour de Mamadouba Tos Camara

Même si elle passe de plus en plus inaperçue, la journée d’assainissement mensuelle qui a lieu tous les premiers samedis du mois, se poursuit néanmoins. C’est ainsi que le samedi dernier, elle a mobilisé à Matoto, les ministres des Affaires étrangères, des Travaux publics et de l’Urbanisme. Coordonnées par les autorités communales, les opérations de ce week-end ciblaient en particulier le quartier Béhanzin. Il s’est agi à a fois d’assainissement, mais surtout de sensibilisation.

Faisant le bilan de l’institution de cette journée d’assainissement, en août de l’année passée, le maire de la commune de Matoto trouve que cela se traduit désormais par une « amélioration nette du cadre de l’assainissement de la ville de Conakry ». Mais à en croire Mamadouba Tos Camara, le véritable succès de cette initiative réside essentiellement dans l’adhésion authentique des citoyens à la cause de la salubrité publique. « L’implication des citoyens doit être une priorité. Et quand je demande l’implication des citoyens, ce n’est pas que venir nous accompagner pour dégager les ordures. Mais c’est faire en sorte que les gens s’abonnent auprès des ONG qui sont dans leurs quartiers afin que chacun, au niveau de son ménage, contribue à gérer la question des déchets. Tant qu’on ne sera pas arrivé à ça, on continuera à se plaindre », conseille-t-il

Le maire promet même d’évaluer les quartiers (avec leurs responsables respectifs) afin de s’assurer les citoyens s’abonnent véritablement. La prise en charge de la question de la salubrité par les citoyens devant aider à réduire, selon lui, la saignée financière dédiée à cette question par l’Etat. Pour les quartiers qui ne seront pas à hauteur, il promet des « sanctions sévères ».

Le chef de la diplomatie guinéenne, lui aussi, pense que la dynamique est bonne. Dr. Morissanda Kouyaté préconise donc qu’elle soit poursuivie. « Il ne faut pas relâcher et il faut que ça rentre dans l’éducation aussi. Aussi longtemps que ça va durer, nous serons là pour donner le ton et faire appliquer les directives données par le chef de l’État », assure-t-il

Enfin, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics trouve même que l’impact positif des précédentes journées à tendance à inciter les populations à ne plus se mobiliser. « La ville est devenue beaucoup plus propre qu’elle l’était avant. Ce n’est pas une raison pour baisser la garde Il faudrait que les populations se mobilisent davantage. C’est important que chacun comprenne que c’est une question de civisme, se mobiliser est certes très important mais être conscient qu’il ne faut pas salir est encore mieux », prodigue El Hadj Gando Barry

Aminata Camara