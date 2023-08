Développement économique local : la CBG accorde plus d’un million et demi de dollar américain aux populations de la région de Boké

Kamsar – 07 août, 2023, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), leader mondial dans l’industrie de la bauxite vient d’annoncer le lancement de la 2ème phase de son Projet d’Appui aux Activités Génératrices de Revenus (PA-AGRs), en faveur des communautés riveraines aux opérations de l’entreprise.

Financé par la CBG à hauteur de 1 664 901 dollars américains pour une durée de trois ans, ce projet dans sa 2ème phase cible plus de mille personnes réunies au sein de 50 groupements d’intérêt économique (GIE), dans les préfectures de Boké, Télimélé et Gaoual. Il a pour objectif de promouvoir durablement l’autonomisation économique et financière des bénéficiaires, dont la majorité est composée de jeunes et de femmes.

Le Maire de Daramagnaki dans la préfecture de Télimélé, El hadj Thierno Amadou Diallo, qui faisait partie des invités de marque a indiqué : « Je salue et j’encourage un projet de cette envergure pour l’autonomisation durable des femmes. Je réitère ici, l’engagement de ma commune à accompagner ce genre d’initiatives. »

Mme Rouguiatou Bangoura du groupement Limaniya a souligné : « Je tiens à dire à la CBG, au nom de tous les bénéficiaires de ce projet « merci » et que nous avons compris et adhérons entièrement à cette approche, très participative. Nous sommes fondés de bonnes raisons de dire que cette approche va porter fruit et de façon durable. Et merci encore une fois »

Le Directeur Général de la CBG, M. Souleymane Traoré, a révélé ce qu’il a appelé le véritable sens de l’investissement de sa compagnie : « Nous remercions les autorités à tous les niveaux, notre partenaire CECI, et surtout aussi les communautés locales pour leur implication active. Nous devons aussi dire que notre investissement n’a de sens que s’il permet aux communautés d’être autonomes et de façon durable. Et je pense, c’est ce que le PA –AGR est en train de faire : ‘’ l’autonomisation durable’’ ».

Il faut rappeler que c’est en 2017 que le Conseil d’administration de la CBG a décidé de revoir l’approche d’intervention de l’entreprise en vue de la rendre encore beaucoup plus efficace, tout en augmentant de manière significative les fonds alloués au développement communautaire. Ceci a l’effet d’optimiser les chances et la garantie d’asseoir un développement durable des communautés riveraines aux opérations de la CBG