Matoto : le corps d’une victime des inondations retrouvé au débarcadère de Gbessia port 1

La victime se nomme Amadou Camara. Son corps a été retrouvé ce mercredi 9 août dans l’enceinte du débarcadère du quartier Gbessia port 1, dans la commune de Matoto. Il habitait le quartier Dabondy et aurait été emporté par les eaux de ruissellement à la suite des grandes pluies qui se sont abattues la nuire dernière sur la capitale guinéenne.

Se transportant sur les lieux pour des fins de constat, Mohamed N’diaye, commissaire principal de la police, responsable des unités de la police technique et scientifique, livre ses premières observations. « L’individu que nous avons trouvé, n’avait aucune trace de violence. Il avait quelques égratignures sur le corps et sur le visage », indique-t-il. Et la conclusion qu’il en tire est que feu Amadou Camara, s’est malencontreusement retrouvé dans un fossé, et les eaux de ruissellement l’ont drainé jusqu’au niveau du débarcadère. Cette conclusion établie et le défunt identifié par les riverains, le procureur a autorisé qu’il soit inhumé.

De son côté, le chef de quartier de Dabondy 1, Alseny Camara, a fait remarquer que le défunt trainait une maladie mentale. Il en profite d’ailleurs pour prodiguer des conseils aux familles afin notamment qu’on veille sur les enfants en cette saison des pluies. « J’invite les responsables de famille à surveiller les enfants parce qu’on a des inondations comme ce cas-ci. Je demande en particulier à chaque père de famille, de maintenir les enfants à la maison quand il y a pluie », prodigue Alseny Camara

De fait, feu Amadou Camara, à l’instar de pratiquement de toutes les personnes souffrant de maladie mentale dans notre société, avait l’habitude de demeurer en dehors de la famille des jours durant, sans que la famille ne s’en inquiète. C’est du moins ce que révèle ce témoignage de Mandjou Camara, membre de la famille : « Quand j’ai demandé à sa mère, elle m’a fait savoir qu’il est sorti de la maison il y a trois jours. Ce n’était pas une personne normale, il avait l’habitude de faire plusieurs jours sans revenir à la maison ».

