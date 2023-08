Simandou : les coulisses d’un projet ambitieux

Trois mois se sont écoulés depuis que le pont DK10 a été érigé et inauguré par Winning Consortium Simandou sur la majestueuse rivière Mamoukoudou, reliant ainsi les villages de Doug Ayah et de Kolota dans la préfecture de Forécariah. Cette infrastructure imposante, fruit des efforts acharnés déployés par WCS, s’est rapidement imposée comme un symbole fort de l’engagement du Consortium à mener à bien le projet Simandou, dédié au développement socio-économique de la Guinée.

Au cœur de cette réussite, le témoignage de M. Zhang Wangwei, présent en Guinée depuis août 2021 pour superviser le projet, éclaire les coulisses de cet ambitieux chantier.

« Nous avons débuté la construction en février 2022 et achevé le pont en avril 2023. Ce fut 15 mois de défi, dont environ 8 mois de construction effective. La construction du pont au-dessus du lit de la rivière pendant la saison des pluies a été particulièrement difficile en raison des problèmes logistiques et de transport. Malgré ces défis, l’équipe de construction a redoublé d’efforts pour mener à bien ce projet d’envergure », partage Zhang Wangwei avec passion.

Cependant, au-delà des défis techniques, ce qui a marqué Zhang Wangwei le plus profondément, ce sont les relations avec les communautés locales. Au début de la construction, il se souvient des résistances des villageois, doutant de la sincérité du projet et de son impact positif sur leurs vies. « Quelle que soit la manière de présenter le projet, nous n’arrivions pas à nous entendre. Nous leur avons expliqué que le pont n’était pas uniquement dédié au projet Simandou, mais qu’il faciliterait également leurs déplacements. Malgré nos efforts, ils ne nous croyaient toujours pas », confie-t-il.

Cependant, grâce à une persévérance sans faille, à la bienveillance et à une approche pédagogique, notamment grâce à l’implication de collègues en charge des relations communautaires, l’équipe a finalement réussi à gagner le soutien des habitants. A titre d’illustration, il se remémore un geste de générosité spontané, lorsque des membres de la communauté sont venus offrir des fruits à l’équipe en pleine chaleur accablante. « Ce geste a profondément touché chaque personne présente sur le chantier », a rajouté Mr Wangwei.

Le jour de l’inauguration, Zhang Wangwei se rappelle avec émotion les visages heureux des villageois, témoignant d’un changement d’attitude profond.

En observant aujourd’hui les habitants locaux utiliser et bénéficier du pont DK10 au quotidien, pour se rendre aux écoles, aux hôpitaux et aux marchés locaux, Zhang Wangwei dit être “rempli de fierté”. Chaque goutte de sueur versée au cours des deux dernières années en vaut la peine selon lui, le Chemin de Fer Morebaya- Kerouané, long de 600 km, prend désormais forme en tant que corridor économique prometteur pour l’ensemble du pays. Ce projet ambitieux ouvre de nouvelles opportunités pour les communautés locales et offre les prémisses d’un avenir prospère à l’ensemble de la population guinéenne. « Tant que je peux être utile au projet et à la population guinéenne, je voudrais rester à mon poste et participer à l’amélioration des infrastructures locales. Je souhaite que davantage de villages, de localités, puissent profiter des bénéfices du projet Simandou », conclut-il avec une vision résolument tournée vers l’avenir.

Aujourd’hui, le pont DK10 incarne bien plus qu’une simple infrastructure de transport. Il témoigne des valeurs de WCS et des efforts conjoints des équipes chinoises et guinéennes pour que le projet Simandou soit une source de progrès durable et d’opportunités de développement pour toute la Guinée. La vision du Consortium est claire : créer un avenir prometteur, propice au développement économique et social de la Guinée, tout en respectant les valeurs des communautés et en préservant l’environnement.