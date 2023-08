Léro : une tentative d’avortement vire à la tragédie

Les faits remontent à ce jeudi dans le district de Lero, relevant de la commune rurale de Siguirini, à plus de 100 km de Siguiri centre. Une jeune élève de 17 ans a porté la vie au poste de santé à la suite de produits qu’elle a ingurgités pour mettre un terme à sa grossesse non désirée.

Adèle Condé est le nom de la victime. Admise au poste de Lero depuis le 8 août dernier, cette jeune élève a finalement succombé à ses douleurs. Chassée par ses parents pour avoir contractée une grossesse non- désirée, Adèle vivait depuis quelques jours avec son petit ami. En proie à cette pression morale et sociale, elle a donc voulu se débarrasser de son encombrante grossesse. A en croire Dr. Abdoulaye Bassiriou Condé, médecin d’appui aux urgences médico-chirugicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri, en arrivant au poste de santé de Lero, le 8 août dernier, la fille se plaignait de douleurs abdominales et de saignements. « Les agents de santé ont poussé les investigations avec l’échographie et se sont rendus compte qu’elle était enceinte de 24 semaines. En fin de compte, elle a délibérément reconnu qu’elle était en grossesse depuis quatre mois et qu’elle a pris certains produits pour l’enlever. Ce sont donc ces produits qui avaient occasionné les saignements et douleurs abdominales », confie le médecin.

Outre l’intoxication consécutive à la prise des produits destinés à rompre la grossesse, le décès de feue Adèle Condé est également en rapport avec la pauvreté de la famille et du dénuement dans lequel se retrouvent nombre de structures sanitaires du pays. « Les agents de santé ont procédé à sa prise en charge car son état de santé se dégradait au fur et à mesure. Ils ont décidé de l’envoyer vers Siguiri pour une meilleure prise en charge. Son petit ami a demandé qu’on lui donne du temps pour chercher de l’argent. C’est au moment où ses parents étaient prêts pour l’embarquer vers Dinguiraye qu’elle a rendue l’âme le jeudi matin », précise notre source de l’hôpital de Siguiri

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com