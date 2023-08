Les partenaires de Simandou signent les accords fondateurs pour les infrastructures de la Compagnie du TransGuinéen (CTG)

Le Gouvernement de la République de Guinée, Rio Tinto Simfer [1] et Winning Consortium Simandou (WCS) [2], réunis au sein du Consortium, la Compagnie du TransGuinéen (CTG), ont signé aujourd’hui les accords fondateurs pour les infrastructures portuaires et ferroviaires du TransGuinéen, marquant ainsi une étape décisive dans le développement très attendu du projet Simandou et un moment historique pour la Guinée.

La signature de ces accords constitue une étape décisive, établissant un cadre complet pour les infrastructures majeures du projet Simandou et mettant en évidence l’engagement indéfectible de toutes les parties impliquées pour sa réalisation. La mise en place des infrastructures facilitera l’exportation du minerai de fer et le transport de passagers/marchandises, stimulant l’économie locale grâce à la Compagnie du TransGuinéen (CTG), créant d’importantes opportunités pour la Guinée et l’Afrique de l’Ouest. Le succès de cette entreprise repose sur une coopération multilatérale. Chaque participant met à profit ses atouts pour assurer la prospérité collective et promouvoir le développement de la Guinée.

Monsieur Djiba DIAKITÉ, président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, a déclaré suite à cette signature cruciale pour le développement du projet Simandou : « Je salue les efforts considérables des différentes parties prenantes dans le projet. Ces accords fondateurs sont l’aboutissement de la détermination du Chef de l’État, le Colonel Mamadi Doumbouya, dont la vision, le leadership et la volonté politique ont permis de relancer ce projet pour le plus grand bonheur du peuple souverain de Guinée ».

Le projet Simandou se décline en deux phases essentielles :

La phase de construction qui s’appesantît sur la promotion du contenu local en donnant du travail aux Guinéens et des opportunités d’affaires aux entreprises guinéennes en priorité, ainsi que sur le volet formation pour faciliter le transfert de technologie ;

La phase d’exploitation consistera essentiellement à garantir les enjeux stratégiques de gouvernance et les revenus issus de l’exploitation des mines pour bâtir un socle de développement, tout au long du corridor de plus de 600 km du chemin de fer du TransGuinéen. Elle permettra d’extraire le minerai de fer des mines du Simandou (les quatre blocs), de l’acheminer via le TransGuinéen et de procéder à l’exportation dans le port minéralier de Morebaya (Forécariah) au Sud-Ouest du pays.

« L’aspect multi-usage du chemin de fer doit permettre de connecter les bassins agricoles des centres urbains et de désenclaver l’ensemble du corridor Sud-Est et Sud-Ouest du pays. Cette phase devrait permettre d’accélérer le transfert de compétences et de technologies, renforcer les capacités et redynamiser les économies locales en mettant en avant les compétences et entreprises locales. Le projet Simandou devrait garantir le développement socio-économique de la Guinée et accélérer la croissance inclusive dans le pays », a réaffirmé le président du comité stratégique de suivi du projet Simandou.

M. Bold Baatar, membre du Comité Exécutif de Rio Tinto en charge du projet Simandou et directeur général de Rio Tinto Copper, déclare : « Nous remercions sincèrement la République de Guinée pour sa confiance et sa vision, qui ont permis de rassembler les partenaires pour le co-développement des infrastructures du projet Simandou. Cela nous permettra d’accélérer les progrès déjà réalisés pour la construction de la mine, du chemin de fer et du port, et de continuer à mobiliser nos effectifs, qui dépassent déjà les 3000 employés recrutés. Rio Tinto et ses partenaires porteront une attention particulière tout au long du projet sur le développement du contenu local, le renforcement de l’expertise guinéenne et le strict respect des normes ESG reconnues à l’échelle mondiale. Je suis persuadé que ce projet possède un potentiel remarquable pour dynamiser l’économie de la Guinée et provoquer une transformation profonde et durable de la vie des Guinéens ».

M. Sun Xiushun, Président de Winning Consortium Simandou, déclare : « Nous exprimons notre gratitude envers la République de Guinée pour son soutien dans le développement de l’infrastructure du projet Simandou, au profit des communautés et des générations futures. Cette étape historique du projet nous unit en tant que partenaires pour un développement responsable et durable. Notre objectif est de contribuer à l’épanouissement de la Guinée, en favorisant un progrès transformateur à impact durable, avec une attention particulière à la protection de l’environnement, à l’impact social et à la croissance économique locale. Cette étape significative permet à WCS de poursuivre son travail sur les bases qu’elle a établies au fil des ans, tandis que notre engagement sans relâche en faveur du contenu local, de la santé, de l’environnement, de l’éducation, de la communauté et du développement des infrastructures souligne notre dévouement inébranlable à favoriser des changements positifs et durables au bénéfice du présent et de l’avenir de la Guinée » .

L’année dernière, le groupe China Baowu Steel a signé un protocole d’accord avec WCS, ce qui pourrait le faire entrer en partenariat avec WCS pour le projet Simandou.

Il est à noter que conformément à la vision du Président de la République, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, vision traduite dans les actes par Monsieur Djiba DIAKITÉ, le co-développement du projet Simandou n’est pas un choix mais un impératif dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.

Les partenaires du projet travaillent d’arrache-pied à la finalisation des arrangements de la coentreprise, et à obtenir les approbations réglementaires, y compris l’approbation de l’autorité de la concurrence et les autorisations d’investissement chinoises. Les accords clés signés aujourd’hui doivent être ratifiés par le Gouvernement de Guinée.

Conakry, 10 août 2023