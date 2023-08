Kankan : des manifestants pro- CNRD en cavale

Au lendemain de la manifestation pro- CNRD organisée le dimanche dernier par des jeunes de Kankan et qui a suscité moult commentaires, le ministre de la Justice, intervenant chez nos confrères de FIM FM, a menacé les organisateurs de poursuites judiciaires. Conséquence, nous apprend-on, depuis la soirée d’hier, des jeunes manifestants et certains cadres de la ville de Kankan sont activement recherchés.

L’information s’est répandue comme une trainée de poudre. Des leaders de la dernière manifestation de soutien au colonel Mamadi Doumbouya et au CNRD sont activement recherchés. Nos sources sont formelles et affirment clairement que certains seraient même déjà interpellés et placés sous mandat de dépôt. Plus précisément, nous rapporte-t-on, le directeur préfectoral de la jeunesse et le directeur communal sont en garde à vue.

Et en raison de ce climat de traque, nombre de ces jeunes seraient cachés, alors que d’autres ont fui.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com