Kissidougou : les cartes d’identité biométriques délivrées sur place

Pour les citoyens de la préfecture de Kissidougou, c’est une petite révolution. Désormais, ils ne sont plus en effet obligés de faire le trajet jusqu’à Kankan, N’zérékoré voire même Conakry pour s’offrir leur carte d’identité nationale biométrique. La pièce stratégique, ils peuvent en disposer chez eux. Symboliquement, une cérémonie a eu lieu hier dans l’enceinte du commissariat central pour marquer l’évènement. Y étaient présentes, les autorités préfectorales et communales.

En sa qualité du commissaire central de police de Kissidougou dont est en charge de la délivrance du passeport, le colonel Balla Kourouma a placé cette évolution dans le cadre des réformes engrangées depuis l’avènement du CNRD au sommet de l’Etat. En particulier, dit-il, cela relève des réformes initiées par le ministère de la Fonction publique au titre de l’assainissement du fichier de la fonction publique. « Et pour réussir le pari, il fallait procéder à un recensement total des fonctionnaires, pour éviter les cas de doublons et les matricules fictifs. Ce sont là les raisons qui ont amené le gouvernement de la transition actuelle à demander aux travailleurs et aux fonctionnaires, aux citoyens d’accepter de prendre ce qu’on appelle la carte d’identité biométrique. Une façon aussi de procéder à un recensement général de la population », a expliqué le commissaire central de Kissidougou.

Emmanuel Sidibé, représentant du préfet, pour sa part, met l’accent sur le réconfort que la confection du document au niveau local apporte aux citoyens de Kissidougou. « Cela fait longtemps que la préfecture de Kissidougou a attendu ce jour (…) Depuis quelques mois, certains ont des extraits d’acte de naissance biométriques mais ils attendaient cette opportunité pour avoir ce document précieux. Beaucoup avait déjà fait des déplacements sur Kankan, Conakry et N’zérékoré, pour aller établir leurs cartes d’identité biométriques. Aujourd’hui, avec le démarrage de cette opération ici, nous sommes épargnés de ces déplacements qui étaient coûteux. En ce jour, j’ai vraiment un sentiment de joie », confie-t-il, soulagé.

Emmanuel Sidibé relève néanmoins les soucis de connexion qu’il dit avoir constatés. « J’ai été le premier citoyen à être enregistré pour avoir ma carte. Mais seulement, le petit souci, c’est le problème de réseau. Les cinq premières personnes qui devaient passer aujourd’hui, on a fait des heures. Alors, si au niveau de la téléphonie mobile, on peut améliorer la connexion pour faciliter le travail des techniciens. Ce serait une très bonne chose », sollicite-t-il. Il insiste d’autant plus sur la nécessité d’améliorer cette situation qu’à ses yeux, dès que l’information va être suffisamment relayée, le commissariat sera pris d’assaut par les citoyens en manque de cartes d’identité. L’idéal serait donc que le processus soit un peu plus diligent.

Pour finir, le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Kissidougou, a invité les citoyens à venir s’enrouler pour obtenir leurs cartes d’identité biométriques.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com