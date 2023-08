Soutien au basket guinéen : Guinée Games répond, encore une fois, Présent !

Suite à la sollicitation de l’Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées (ARSJPA) à l’endroit des opérateurs de jeux de hasard, et sous la clairvoyance du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, Guinée Games relance son soutien au basketball guinéen sous la direction de son nouveau PDG RAOUL SOUFANE JUNIOR

La société Guinée Games, fervente promotrice du développement sportif et de l’épanouissement des jeunes talents, a renouvelé son engagement envers le basketball guinéen. Sous la direction de son nouveau Président Directeur General, elle renforce son soutien à ce sport dynamique qui continu de captiver les cœurs et les esprits à travers le pays.

L’engagement de Guinée Games en faveur du Basketball retrouve son élan sous la coordination de l’Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées, une institution qui démontre chaque jour son engagement en faveur d’une régulation responsable et d’une promotion équilibrée des activités de jeu en République de Guinée.

Cette initiative s’inscrit parfaitement dans le cadre de la politique de développement promue par le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, qui s’avère être un fervent partisan du développement sportif dans le pays. Sa clairvoyance et sa vision pour un avenir sportif flamboyant ont grandement influencé cette nouvelle phase de soutien à la fédération Guinéenne de basketball. Sous sa direction éclairée, Guinée Games et l’ARSJPA ont pu travailler main dans la main pour reprendre l’accompagnement de ce sport dont les résultats font la fierté de la nation tout entière.

Le nouveau PDG de Guinée Games, quant à lui, apporte une dynamique fraiche et une vision audacieuse à l’entreprise. Sa passion et son engagement envers le pays se reflètent dans les initiatives qu’il entreprend. Son leadership inspirant est un catalyseur essentiel pour l’épanouissement de Guinée Games, qui est sans doute la seule entreprise guinéenne de jeu de hasard à disposer de l’expertise et du savoir-faire lui permettant de rivaliser avec les grandes sociétés étrangères du secteur.

En conclusion, Guinée Games, dont la renommée permet de porter les couleurs de la Guinée au-delà des frontières, sous la direction dynamique de son nouveau PDG Raoul Soufane Junior, continue de s’investir activement dans le soutien au sport guinéen. Cette initiative, rendue possible grâce à la collaboration avec l’ARSJPA et appuyée par la politique promue par le Président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya témoigne de l’importance du partenariat public-privé dans la promotion du sport et du développement harmonieux de la Guinée.