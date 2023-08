Enseignement supérieur : les étudiants guinéens à l’étranger chargent le service des bourses

Ce lundi 21 août 2023, la Fédération internationale des étudiants, doctorants et stagiaires guinéens de l’étranger (FIEDSGE) était face à la presse à Conakry pour se plaindre du calvaire auquel les étudiants guinéens en général et ceux de la Russie, du Maroc, de la Tunisie, de l’Egypte et de Cuba en particulier, sont exposés à l’extérieur et dénoncer de même les agissements du Service national des bourses extérieures (SNABE). Via la déclaration dont se fait tendue la Fédération, ils se sont notamment prononcés sur les recensements initiés par le SNABE, les compléments de bourse, les primes de vacances ainsi que les billets d’avion portant sur la période 2020-2023.

Pour ce qui est tout d’abord des recensements, le représentant des étudiants indique que le chef de service des bourses extérieures n’en a pas fait un seul depuis son avènement à la tête dudit service. « C’est catastrophique que l’on annonce que l’effectif cumulé des étudiants guinéens à l’étranger est de 800. Le Maroc seul n’a pas moins de 400 étudiants. La Russie également n’a pas moins 400 étudiants. Vous imaginez tous les partants. Chaque année, on octroie 100 bourses. Si vous considérez ce chiffre sur quatre années, cela fait 400 étudiants. Cela sans compter ceux qui font le master ou le doctorat. Il est quasiment impossible pour nous de croire à cette information », lance Aboubacar Sidiki Traoré, doctorant en Russie.

Outre ce différend portant sur l’effectif des étudiants, Aboubacar Sidiki Touré s’est également prononcé sur les problèmes qui assaillent les boursiers guinéens. Il cite :

Au compte du Maroc

Le non-paiement de 10 mois de compléments de bouses et des primes de vacances de l’année universitaire 2022-2023 pour les étudiants de la première année ; Le non-paiement de 6 mois de compléments de bourses et des primes de vacances de l’année universitaire 2022-2023 pour les étudiants des anciennes promotions ;

le non-paiement de 10 mois de compléments de bouses et des primes de vacances de l’année universitaire 2022-2023 pour 14 étudiants des anciennes promotions.

Pour la Tunisie :

Retrait arbitraire des noms des états de paiement dont certains nouveaux étant toujours en situation de classe ;

Des étudiants en cycle de master recevant 100$ par mois au lieu de 120 $ conformément au décret relatif à la revalorisation des compléments de bourse ;

Les stagiaires de la promotion 2021 ont reçu 740$ par personne au lieu de 900 $ annuellement ;

Les étudiants de la promotion 2020 ont reçu 800$ au lieu de 1000$ annuellement ;

Le non remboursement des billets d’avion pour étudiants ayant fini leur formation.

Cuba

La revalorisation des bourses conformément au décret du 12 août 2022 n’est pas prise en compte pour l’état de paie pour les 4 derniers mois de l’année 2022 Le non-paiement de l’intégralité des compléments de bourses et des primes de vacances de l’année universitaire 2022-2023 pour toutes les promotions ; Le non-paiement des compléments de bourse et primes de vacance des boursiers spécialistes depuis l’année 2020 ; Des cas d’omissions injustifiées de certains étudiants et spécialistes dans les états de paie.

Devant cette réalité, les étudiants boursiers guinéens recommandent, entre autres :

La nomination de dirigeants compétents, intègres et responsables à la tête du SNABE ;

L‘alimentation des caisses de sécurité sociale ;

La publication des listes de paiement par pays d’accueil et de la liste générale des boursiers guinéens au début de chaque année académique.

En tout état de cause, souligne le porte-parole de circonstance : « Notre avant dernier recours, c’est cette conférence de presse. Si ça ne marche pas, on ira maintenant manifester devant la direction générale du SNABE ».

Aminata Camara