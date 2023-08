Finances : le CNT adopte une convention de 45 millions USD entre la Guinée et l’IDA

Ce mercredi 23 août 2023, les conseillers du CNT ont examiné et adopté en plénière, l’accord de financement signé le 9 Juin 2023 entre la Banque mondiale, à travers son guichet ‘’Association internationale de développement’’ (IDA), et la République de Guinée. Accord qui porte sur un montant de 45 millions de dollars US et se situe dans le cadre du Projet régional d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’ouest et du centre (HISWACA). C’était en présence du ministre de l’économie et des finances.

Les conditionnalités de ce financement sont les suivantes :

Taux d’intérêt : 1,25% ;

Commission d’engagement : 0,5% par an sur le solde non retiré ;

Durée de remboursement : 50 ans, dont une période de grâce de 10 ans ;

Date de clôture du décaissement du crédit : 15 décembre 2028.

Le projet qui a donné lieu à cet accord, d’une durée de 5 ans, s’articule autour de 4 composantes :

Harmonisation et production des statistiques de base à l’aide de méthodologies harmonisées pour un montant 36 000 000 $ US. Cette composante vise à soutenir les organismes régionaux, afin d’améliorer la qualité et la comparabilité des statistiques, de renforcer leur promotion et leur coordination ;

Appui à la modernisation statistique, aux réformes institutionnelles, à l’amélioration de l’accès, de la diffusion, de l’utilisation des données et du développement des ressources humaines pour 4 600 000 $ US. Cette phase consiste à soutenir les pays participants dans la production de statistiques en utilisant de nouvelles sources de données et de nouvelles méthodes de collecte, le soutien aux réformes institutionnelles, le renforcement des capacités humaines et la modernisation des statistiques, en vue de répondre au besoin sans cesse croissant de données ;

Soutien à la modernisation des infrastructures de technologie de l’information et de la communication du Système statistique national (SSN) pour 2 100 000 $ US. Cette composante permettra d’acquérir des équipements informatiques et des logiciels statistiques, des engins roulants au profit du système statistique national, de l’Institut national de la statistique (INS), de l’Agence nationale des statistiques agricole et alimentaires (ANASA), des bureaux de stratégie et de développement (BSD) et autres structures statistiques nationales tels que les observatoires. Elle couvre aussi soutien à l’Institut national de la formation et du perfectionnement ;

Gestion, suivi et évaluation des projets pour 2 300 000 $ US. Cette composante financera la gestion et la mise en œuvre du projet, y compris la gestion financière, la passation de marchés, les aspects environnementaux et sociaux, la communication, la planification, les audits, ainsi que le suivi et l’évaluation.

En terme de recommandations, les conseillers nationaux ont sollicité du gouvernement, entre autres, de :

Faciliter l’accès aux données statistiques, en procédant à leurs production et publication régulières, à travers différents canaux de communication, tout en privilégiant la version électronique ;

Assurer une meilleure coordination entre l’INS et les entités sectorielles en charge de la production des données statistiques ;

Mettre en place une école nationale de statistique pour combler le manque de statisticiens qualifiés ;

Veiller à une gestion efficace et efficiente des ressources financières du projet ;

Faire participer le secteur privé guinéen à l’exécution de tous les projets de financement ;

Mobiliser à temps la contrepartie guinéenne.

A noter que cet accord a été adopté à l’unanimité des conseillers présents à l’hémicycle (63/81).

N’Famoussa Siby