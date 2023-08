Guinée : Dansa Kourouma reçoit le titre ‘’Honoris Causa’’

Le président du Conseil national de la Transition (CNT) a été gratifié ce jeudi 24 août 2023 par le Triune Biblical University Canada de la distinction du Doctorat ‘’honoris causa’’ en leadership. La cérémonie de distinction a connu la présence du premier ministre, parrain de l’événement, de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, des conseillers nationaux du CNT, de représentants du corps diplomatique accrédité en Guinée ainsi que des cadres de l’administration parlementaire.

Le doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université américaine à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier ou jouant un rôle important pour la société. Ce titre honorifique permet donc à une université de souligner l’œuvre d’une personnalité ou son implication dans une communauté. En décernant ce titre au président du Conseil national de la Transition, les représentants de Triune Biblical University Canada, à travers notamment le Révérend Dr Philippe Makayé, notent que « sa qualité actuelle de président du CNT de Guinée n’est que le résultat des combats menés depuis son jeune âge pour la défense des étudiants en vue de l’amélioration de leurs conditions, doublé de sa vie de serviteur volontaire l’Etat ». De même, le Révérend rappelle que le président actuel du CNT a été un acteur dans « l’humanitaire de son pays et a toujours eu un penchant pour des personnes vulnérables ». Il exhorte donc Dr. Dansa Kourouma à poursuivre son œuvre dans le leadership.

Parrain de l’événement, le premier ministre, Dr Bernard Goumou n’a pas manqué de reconnaître les efforts inlassables dont fait montre le président du Conseil national de Transition depuis plusieurs années au sein de la société civile guinéenne pour l’émergence de la Guinée. « La remise du doctorat honoris causa à Dr Dansa Kourouma président du CNT est une reconnaissance bien méritée », admet le chef du gouvernement. Pour Dr Goumou, le président du CNT a consacré sa vie à la « promotion de la justice, de la transparence et au renforcement des valeurs démocratiques au sein de notre société. Il a joué un rôle essentiel vers une gouvernance plus démocratique et inclusive », déclare également le parrain de l’événement.

En recevant cette distinction, le président du Conseil national de la Transition a exprimé tout d’abord sa reconnaissance à Triune Biblical University Canada. Puis, Dr Dansa Kourouma de déclarer : « Cet Honoris Causa que vous me décernez honore non seulement l’universitaire, mais également le médecin et l’activiste qui ont jalonné mon parcours ». Par ailleurs, selon lui, la distinction « n’est pas simplement une reconnaissance académique, mais une célébration de la passion du dévouement et du désir sincère de créer un impact positif dans nos communautés et au-delà ».

Enfin, le président de l’organe législatif de la transition guinéenne promet de continuer sans faille dans la promotion du leadership. « Cette distinction renforce mon engagement vers un leadership responsable et éclairé pour le bien-être de nos peuples et de notre continent », conclut-il.

A noter que cette distinction a été aussi décernée au vérificateur général, Dr Togna Joseph Doré.

N’Famoussa Siby