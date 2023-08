Palais du peuple : le CNT organise la 2ème édition de la Journée citoyenne et sportive

Après le succès éclatant des premières séances, le Conseil National de la Transition organise ce samedi 26 août 2023, la Journée Citoyenne et Sportive. L’événement se déroulera sur l’esplanade du palais du peuple à partir de 8h. L’initiative vise à améliorer la santé physique et mentale, contribuer au renforcement de la cohésion, l’unité, l’entente et la collaboration entre les membres du Conseil National de la Transition.

Cette activité sportive multidisciplinaire va réunir les Conseillers nationaux, les cadres de l’administration parlementaire et du cabinet du Président du CNT, des membres du CNRD, des membres du Gouvernement, des institutions nationales et internationales, des diplomates accrédités en Guinée, des coalition politiques, des organisations de la société civile et des associations de presse.

Toutes et tous, rendez-vous ce samedi à l’esplanade du palais peuple dès 7h pour cultiver ensemble un esprit sain dans un corps sain.