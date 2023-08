Enseignement supérieur : les orientations commencent le 4 septembre

Le baccalauréat en poche, les nouveaux étudiants s’apprêtent à commencer les cours dans les différents campus du pays. Mais avant, ils doivent faire les choix des universités et instituts et se faire orienter. Justement, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation était hier face à la presse pour annoncer les couleurs de prochaines orientations. Orientations dont le top départ sera donné le 4 septembre 2023.

Comme par le passé, c’est via la plateforme Gupol que les étudiants seront orientés. Et la ministre Diaka Sidibé prévient tout le monde : « Cette plateforme, je précise à nouveau, est l’unique moyen d’orientation dans une des institutions d’enseignement supérieur. Il n’y a aucune autre forme d’accès et d’orientation dans une institution. Ceux qui aiment la facilité, après la clôture de l’orientation, vont se voir approcher par les tiers et s’installer de façon frauduleuse dans les institutions d’enseignement supérieur. Ces bacheliers-là ne seront ni reconnus, ni pris en charge par le ministère. L’orientation des bacheliers se fera uniquement via la plateforme dédiée », insiste-t-elle.

Au sujet des frais à consentir dans le cadre de cette orientation, elle indique : « La demande de bourse et la biométrie seront payées ». Et à nouveau, elle alerte quant aux vendeurs d’illusions. « Même un cadre du ministère n’a le droit, ni la faculté de vous installer », lance-t-elle.

En définitive, s’adressant aux étudiants, elle déclare : « A partir du 4 septembre, prenez le temps de venir sur la plateforme, regardez les programmes de votre moyenne en bas et choisissez le programme pertinent qui répondra à votre aspiration académique, voire professionnelle ».

Pour la session d’orientation 2023, ils sont au total 25.668 nouveaux bacheliers attendus à l’orientation, pour une capacité d’accueil estimée à 25 900 places.

Il est à noter que cette campagne concerne à la fois les bacheliers de la session 2023 et les non orientés des sessions de 2021 à 2022.

Aminata Camara