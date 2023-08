Electricité : Dr. Bernard Goumou en visite sur le site abritant le poste d’interconnexion de Linsan

Accompagné, entre autres, du ministre de l’Energie, de l’hydraulique et des Hydrocarbures, Aly Seydouba Soumah, du Directeur général d’Electricité de Guinée (EDG), Laye Sekou Camara, et du Haut-commissaire de l’Organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), le premier ministre, a effectué ce samedi 26 août une visite sur le site abritant le poste d’interconnexion de l’OMVG, situé à Linsan (Kindia). Objectif ? S’enquérir du nouveau d’avancement du processus de construction et de mise en service de ce poste stratégique dans le cadre de l’électrification en Guinée. Occasion que le premier responsable de la Guinéenne d’électricité a mise à profit pour rappeler tous les avantages que la Guinée peut tirer de ce poste d’interconnexion.

Mais avant lui, c’est le premier ministre, Bernard Goumou, qui a d’abord fait part de sa fierté de voir la Guinée abriter cette infrastructure d’envergure sous-régionale. « Le poste de Linsan est un poste stratégique, c’est le plus grand poste de distribution d’électricité en Afrique de l’Ouest. Donc c’est une chance que la Guinée puisse abriter ce projet. C’est un projet de l’OMVG et la Guinée est membre de l’OMVG », a indiqué le chef du gouvernement. Le premier ministre qui a également noté que le président de la Transition a particulièrement œuvré pour que les travaux soient rendus le plus tôt possible. « A l’avènement du 5 septembre 2021, les travaux n’avaient pas avancé. Le Colonel Mamadi Doumbouya, le Président de la République, chef de l’Etat a instruit son gouvernement de mettre tout en œuvre, bien entendu en accord avec les autorités de l’OMVG pour que le chantier soit rendu avant la fin de l’année 2023 », a souligné à propos le locataire du palais de la colombe.

Pour sa part, Laye Sékou Camara, le patron d’Electricité de Guinée (EDG), a égrené tous les bienfaits que la Guinée peut tirer de l’opérationnalisation de ce poste de distribution. A l’en croire, il permettra à EDG d’avoir une certaine ‘’flexibilité dans l’exploitation’’. Concrètement, a-t-il indiqué : « Il va nous permettre d’avoir de l’énergie sur cette ligne à tout moment et cela va rendre la desserte de Mamou à tout moment possible, même s’il n’y a pas de courant à Garafiri. L’autre avantage qui peut en découler, c’est que nous pouvons désormais respecter le programme d’entretien de nos barrages. Par ailleurs, on peut à partir de ce poste alimenter la ville de N’zérékoré. Par rapport au courant que nous achetons en Côte d’Ivoire, pour desservir cette ville, cela peut constituer une aubaine pour faire de l’économie. On peut même d’ici fournir du courant électrique au Libéria et à la Sierra Léone. On peut donc avoir des contrats de vente d’énergie avec ces deux pays. Enfin, l’énergie que nous perdions jusqu’ici à partir de Kaleta, peut également être évacuée sur ce poste, pour ensuite être exploitée. Bref, avec ce poste, nous gagnons aussi en efficience ».

Si la construction du poste de Linsan relève des projets de l’OMVG, son exploitation sera néanmoins assurée la Guinéenne d’électricité. « D’ailleurs, nous avons déjà nos travailleurs qui participent à l’installation de tous les équipements. Cela leur permet de se familiariser avec ces équipements et de pouvoir l’exploiter de manière optimale », a même souligné le Directeur général.

Ledjely.com