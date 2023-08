UFDG : Joachim Baba Millimono sonne la réplique face à Ousmane Gaoual

Entre Ousmane Gaoual Diallo, ministre porte-parole du gouvernement et ses anciens camarades de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), la guerre est ouverte. Le ministre ayant clairement exprimé son désir de supplanter Cellou Dalein Diallo et travaillant à cela, a désormais droit à des attaques servies par les collaborateurs de l’ancien premier ministre. Et ce samedi 26 août, en marge de l’Assemblée générale hebdomadaire du parti, c’est Joachim Baba Millimono, celui qui lui a succédé au poste de responsable de communication du parti qui s’est chargé de répondre au ministre des Postes, des télécommunications et de l’Economie numérique. L’occasion pour M. Millimono de déterrer des dossiers qui demeuraient enfouis.

Mais au-delà de Ousmane Gaoual Diallo, c’est aux autorités de la Transition, dans leur ensemble, que Joachim Baba Millimono s’en est pris en tout premier lieu. Qu’un ministre du gouvernement s’attaque aussi systématiquement à un parti politique et à son leader, cela rompt l’engagement du CNRD et du gouvernement à la neutralité, selon lui. Rappelant en particulier la promesse du colonel Mamadi Doumbouya que ni lui, ni aucun responsable de la Transition ne serait candidat à rien, le responsable de la communication de l’UFDG, lance en direction des militants mobilisés : « Dites-moi, pourquoi on cherche à être président d’un parti alors, si ce n’est pour aller à une élection. Qu’on arrête de se moquer de l’intelligence des Guinéens ».

Que personne n’ait jugé nécessaire de rappeler Ousmane Gaoual Diallo à l’ordre, cela intrigue également à l’UFDG. Et c’est à son sens de la métaphore que le porte-parole de l’UFDG fait appel pour faire part de sa perplexité. « Quand votre chien quitte votre concession pour aller mordre un citoyen au dehors, vous avez l’obligation de le soigner. Si vous ne le faites pas, cela veut dire que vous êtes content que votre chien ait mordu ce citoyen lambda. Le chien est un gardien. Quand la nuit, un bandit viole votre propriété, votre chien a le droit de le mordre. Et vous n’êtes pas obligé de le prendre en charge. Ousmane Gaoual Diallo s’est aventuré sur des sujets interdits par la charte. Il n’est pas rappelé à l’ordre par son chef de gouvernement, ni par Mamadi Doumbouya, ce sont eux qui l’envoient en mission », accuse-t-il.

Dans ce débat, un autre aspect attire l’attention des proches collaborateurs de Cellou Dalein. Récemment en effet, dans le cadre de cette campagne visant à récupérer le parti des mains de l’ancien premier ministre, le ministre s’est laissé aller à une ‘’générosité’’ qu’on juge plutôt curieuse à l’UFDG. « C’est maintenant qu’il montre qu’il a de l’argent. Il a été député à l’UFDG. Il est de ces députés qui payaient difficilement pour ne pas dire jamais les cotisations du parti », souligne le responsable de communication de l’UFDG.

A la guerre comme à la guerre ! Illustration du degré qu’a atteint l’inimité entre Ousmane Gaoual et ses anciens camarades de lutte, Joachim Baba Millimono a déterré des dossiers restés jusqu’ici quelque peu enfouis. Ou en tout cas dont on ne parlait que dans des milieux fermés. Il s’agit notamment du détournement supposé d’un fonds alloué à l’ancien ministre dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne électorale de 2015. « Vous journalistes, sortez de l’hypocrisie. Quelqu’un a détourné votre argent ici pendant la campagne. Pourquoi vous n’en parlez pas ? Est-ce que quelqu’un comme ça mérite de représenter la république. Jusque-là, on a empêché l’Angola et le Gabon de parler », lance le responsable de communication. L’évocation de l’Angola et du Gabon sous-entend que certains des fonds supposés avoir été détournés ayant manifestement été mobilisés par les fédérations de ces pays.

Aliou Nasta