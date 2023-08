Décret sur les présidents de quartiers et districts : Mory Condé s’en explique

Le ministre de l’Administration du territoire national et de la Décentralisation s’est expliqué ce lundi 28 août sur le décret du président de la transition, conférant les prérogatives aux gouverneurs de région, de nommer les présidents des conseils de quartiers et de districts.

S’exprimant dans l’émission ‘’Mirador’’ de nos confrères de FIM FM, Mory Condé refuse de s’attarder sur la critique, selon laquelle le décret du colonel Mamadi Doumbouya abrogerait une loi organique. Plutôt, dit-il, conformément à la charte de la transition qui sert de loi fondamentale, le président de la Transition a la « possibilité de déterminer la politique de la nation et assurer, par son arbitrage, le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ».

Quant au fond du débat, le patron du MATD souligne la contradiction, selon lui, entre les dispositions de l’ancien code électoral et celles du code révisé des collectivités. Certes, le code électoral adopté à l’époque par les deux grandes formations politiques – UFDG et RPG – stipulait que les conseils des quartiers et de districts seraient meublés au prorata des résultats obtenus par les listes de candidature à l’élection communale, dans lesdits quartiers et districts. Néanmoins, s’empresse-t-il de noter : « C’est la même Assemblée nationale qui a révisé le code des collectivités pour dire que les quartiers et les districts sont des sections des communes et que c’est la base de l’administration territoriale. Et c’est la même loi qui dit que le ministre en charge de l’administration des collectivités et le chef de l’État prendront des décrets et des arrêtés pour déterminer le mode de désignation de ces conseils de quartier et districts ».

Soulignant au passage que la question ayant trait aux chefs de quartiers et de districts n’a jamais été sérieusement abordée par les régimes précédents, Mory Condé explique que la Transition ne pouvait pas se payer le luxe d’organiser des élections à la base pour le choix de ces responsables. Autrement, cela ferait courir à la Transition le risque de se prolonger jusqu’en 2027 ou 2028.

Cependant, le décret du colonel Mamadi Doumbouya demeure encore très critiqué par les acteurs politiques, tous bords confondus. Des réactions qui ne surprennent guère Mory Condé. Selon lui, les partis politiques, sur cette question, en commun le désir de s’assurer le contrôler d’au moins un chef de quartier ou de district, dans l’optique d’une prochaine manipulation électorale « J’ai demandé aux présidents des conseils de quartier de déposer les cartes électeurs non retirées. Vous remarquerez qu’un président du conseil de quartier qui est proche d’un parti politique dépose à 100% des cartes électeurs des partis politiques opposés dans la zone. Aujourd’hui, tous partis politiques qui s’agitent, en réalité, qu’ils ont dans cette affaire, c’est la question de la manipulation électorale. Tous ces arguments fallacieux qu’on est en train de développer, ça n’a aucun fondement. Prenez tout Conakry. Le président du conseil de quartier le moins âgé, vous verrez qu’il a 60 ans. Il ne peut absolument rien apporter au quartier donc le décret du Président est légal », conclut le ministre.

Aliou Nasta