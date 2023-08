Winning International Group plaide en faveur de relations économiques gagnant-gagnant lors de l’Africa Singapore Business Forum qui se tient du 29 au 31 août 2023

Singapour, le 30 août 2023 — Winning International Group (WIG), conglomérat singapourien spécialisé dans le transport maritime, l’exploitation minière et la construction d’infrastructures, sponsorise l’Africa Singapore Business Forum (ASBF), principale plateforme d’échanges commerciaux entre l’Afrique et l’Asie.

Winning International Group, fondé à Singapour en 2002, est présent en Guinée depuis près d’une décennie. Ses activités ont fait de ce pays d’Afrique de l’Ouest le plus grand exportateur de bauxite au monde et le premier fournisseur de bauxite de la Chine.

S’exprimant lors de la septième édition de l’ASBF le mardi 29 août, M. Tony Siyuan Sun, vice-président exécutif de WIG, a présenté les opérations du groupe en Afrique de l’Ouest : « Nous travaillons avec nos partenaires industriels pour offrir des solutions logistiques terrestres et maritimes compétitives entre les continents asiatique et africain, et pour fournir les minéraux critiques nécessaires à la décarbonisation de la planète. »

Confirmant son statut de leader dans le domaine du transport de marchandises, WIG a récemment lancé le WinningMax, un nouveau modèle de navire vraquier de 325 000 tonnes, conçu spécifiquement pour le transport de bauxite, d’alumine et de minerai de fer entre les ports d’Afrique de l’Ouest et d’Asie. Le WinningMax permet de réduire les émissions de carbone de plus de 32 %, ce qui contribue à l’ambition de WIG de réduire à zéro les émissions de carbone dans le secteur du transport maritime et dans l’ensemble de ses activités.

WIG, par l’intermédiaire de son consortium partenaire, développe actuellement le plus grand et le plus riche gisement de minerai de fer au monde : Simandou, dans le sud-est de la Guinée. Avec ses partenaires, WIG construit un chemin de fer de 600 km et un nouveau port d’une capacité de 120 millions de tonnes par an, avec plus de 10 000 emplois locaux créés jusqu’à présent. Ces infrastructures de transport et de logistique, relieront l’intérieur du pays au reste du monde et transformeront ainsi les conditions de vie de millions de personnes.

Le succès de WIG repose sur des partenariats gagnant-gagnant, un engagement fort en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et la création de valeur partagée.

Dans son discours de clôture aux délégués du Forum, M. Tony Siyuan Sun a conclu : « Nous investissons dans les infrastructures et pour les populations africaines afin de construire un avenir meilleur pour tous. Nous envisageons un avenir prometteur pour les partenariats et le commerce entre Singapour et l’Afrique, et je vous invite chaleureusement à rejoindre WIG pour un voyage d’affaires gagnant-gagnant en Afrique ».