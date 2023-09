Manif du 5 sept : le gouvernement « invite la classe politique à faire attention » et à privilégier « le dialogue »

Le conseil des ministres a repris ce jeudi 31 août 2023, après 6 semaines de pause, consécutive d’abord à l’évaluation gouvernementale et au congé du mois d’août. Et à l’occasion de son traditionnel débriefing des sujets débattus au cours de cette rencontre, le porte-parole du gouvernement a été amené à se réagir à la manifestation projetée par les Forces vives de Guinée, le 5 septembre prochain, qui se trouve être la date anniversaire de la prise du pouvoir par les militaires. Ousmane Gaoual Diallo appelle les acteurs politiques à privilégier le dialogue pour le règlement des différends.

Partant du principe que les contradictions sont inhérentes à l’organisation en société, Ousmane Gaoual Diallo plaide pour que la classe politique les expose autour de la table du dialogue. Plus concrètement, par rapport à la manifestation annoncée, il suggère : « Nous invitons la classe politique à faire attention à ce type d’événement et à saisir l’opportunité de dialogue qui est toujours disponible et poser les revendications que chacun peut entendre. Ce qui est possible, ça se fera. Ce qui n’est pas possible sera différé, parce qu’en tout état de cause, les crises, les débats politiques, les dialogues seront systématiquement questionnés lorsque les problèmes de la nation sont sur la table ».

Appelant les acteurs à mettre davantage en avant que les Guinéens ont en commun, au détriment de leurs contradictions, il souligne que la préoccupation des autorités est de faire en sorte que « l’exercice de droit – la manifestation – ne soit pas simplement un exécutoire pour provoquer des violences, décompter des victimes ». D’où l’impérieuse nécessité, à ses yeux, « qu’aussi longtemps que qu’il est possible de se réunir autour de la table pour discuter, il faut commencer par ça ». Assurant dans la foulée que le dialogue demeure ouvert et les places, disponibles.

En tout état de cause, insiste Ousmane Gaoual Diallo, « aller manifester et venir autour de la table le lendemain, après avoir compté peut-être quelques victimes, n’a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, tant qu’il est possible de discuter, c’est de venir saisir cette opportunité ». S’il admet que par le passé, il y a peut-être des motifs pouvant rendre compte de la réticence et des réserves des acteurs politiques à faire confiance à ceux qui incarnaient l’Etat, le porte-parole appelle à mettre le gouvernement de la Transition à l’épreuve. « On invite la classe politique à réinventer les mécanismes de résolution. Si dans le passé, nous n’avons pas eu cette main tendue ou que quand le dialogue a été possible, les conclusions n’ont jamais été mises en œuvre, il faut donner la même opportunité au gouvernement actuel en venant autour de la table, en discutant, concourant ainsi à la signature des accords et de voir comment tout ça peut se dérouler. C’est cela aussi la responsabilité aussi bien des acteurs politiques que de ceux qui gouvernent actuellement », conclut Ousmane Gaoual.

Aminata Camara