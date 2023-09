Matoto : un père de famille et ses trois enfants périssent dans un incendie à Yimbaya

Dans la nuit d’hier jeudi à ce vendredi 1er septembre 2023, un incendie provoqué par un court-circuit a ravagé le contenu d’une maison située à Yimbaya permanence dans la commune de Matoto, Déclaré dans les bandes de 2 heures du matin précisément, le sinistre a emporté Morlaye Yansané, ses deux filles et sa sœur. Les informations imputent le drame à un court-circuit.

Ibrahima Bangoura, beau-frère du défunt père de famille, alerté, est venu au secours. Mais les flammes avaient pris une telle ampleur que le pire ne pouvait plus être évité. « On a essayer de casser les portes et les fenêtres afin de sauver les victimes. Mais le feu s’était propagé dans toute la maison », témoigne-t-il.

S’exprimant sur les circonstances dans lesquelles feu Morlaye Yansané et les trois filles ont péri, il explique que le père aurait pu se sauver. « Il était venu jusqu’au niveau du portail, mais il a décidé de retourner chercher ses trois enfants. C’est ainsi qu’il a rassemblé les enfants dans une chambre. Et c’est dans cette chambre qu’ils sont tous morts, étouffés. C’est ainsi que quand on a réussi à casser les fenêtres et que mon oncle est entré, il est revenu avec les quatre victimes. Mais ils étaient tous morts déjà », relate Ibrahima Bangoura.

Le chef du secteur, lui, déplore l’attitude des sapeurs-pompiers et interpelle les autorités. « Quand l’incendie s’est déclaré, on a appelé les sapeurs-pompiers qui nous ont dit que leur véhicule est en panne. C’est pourquoi on invite le gouvernement à se pencher véritablement sur cette question de la protection civile. Parce que s’il y avait un service de sapeurs-pompiers efficace, on allait pouvoir sauver ces malheureuses victimes », Mohamed Mansaré.

Aminata Camara