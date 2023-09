Rénovation de résidence : Ousmane Gaoual vole au secours de Bernard Goumou

La polémique enfle, depuis que le week-end dernier, se sont retrouvées sur la place publique des correspondances datant de décembre dernier, entre le premier ministre et le ministre de l’Economie et des Finances, à propos la procédure relative au contrat de rénovation, d’aménagement et d’équipement de la résidence attribuée justement au chef du gouvernement. Le débat se pose à la fois au sujet sur le montant – plus de 6 milliards GNF – du contrat et la procédure de gré à gré que sollicitait expressément Dr. Bernard Goumou. Interpellé sur le sujet ce lundi par nos confrères de FIM FM, le porte-parole du gouvernement, a botté en touche. Ousmane Gaoual Diallo, alléguant notamment que ceux qui en parlent manquent d’éléments d’information leur permettant d’apprécier objectivement le contenu des correspondances.

En substance, selon Ousmane Gaoual Diallo, les « gens qui disent que le coût est exorbitant, ne connaissent pas le contenu du contrat. Ils font des spéculations sur des chiffres dont ils ne connaissent pas les détails ». Admettant que la polémique porte bien sur le fait qu’il est question d’un « marché gré à gré » et sur le montant perçu comme « exorbitant », le porte-parole du gouvernement les gens « essaient de mettre en avant-là ne repose sur aucun fondement ».

Tout d’abord, parce que, dit-il : « Le gré à gré, c’est d’abord une procédure légale. Il faut arrêter de présenter ça comme si quand on fait du gré à gré, on serait en opposition par rapport aux principes de la loi ». Ensuite, au sujet du montant, poursuit Ousmane Gaoual Diallo : « Le prix de la rénovation, ce n’est pas le premier ministre qui le fixe. Il y a des structures qui sont chargées de faire ça pour évaluer les coûts des travaux et les propositions à l’État. Quand on dit que le coût est exorbitant, il faut chercher à savoir ce qu’il y avait à faire. C’est pourquoi je dis que tous ces propagandistes-là, ils ont eu un week-end ennuyant. Ils sont tombés sur ça pour passer du temps. Ça ne repose sur rien du tout ».

En gros, circulez, il n’y a rien à voir !

Aminata Camara