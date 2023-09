Bilan CNRD : il y a encore de l’opacité dans le secteur minier

Le secteur minier est certainement un des domaines qui ont le plus mobilisé l’attention et l’énergie des autorités de la Transition durant les 24 mois qui viennent de s’écouler depuis la chute du président Alpha Condé. Mais à l’arrivée, le bilan est plutôt mitigé, juge Oumar Totiya Barry, consultant chercheur en géopolitique des ressources minières, par ailleurs auteur de ‘’La Guinée et la CBG, les enjeux d’un dilemme géopolitique’’ (Ed. L’harmattan Guinée). Si les efforts se sont traduits par des réformes qu’il admet, le spécialiste note néanmoins qu’il y a encore des aspects de la gestion du secteur qui demeurent dans l’opacité.

Invité par nos confrères de l’émission ‘’On refait le monde’’ (Djoma TV) à se prononcer sur le bilan du CNRD à l’occasion du deuxième anniversaire de celui-ci au pouvoir, Oumar Totiya commence par noter l’importance que les Mines représentent dans le programme de gestion de la junte. Il souligne à propos que secteur Minier occupe trois axes stratégiques dans le Programme de référence Intérimaire (PRI) du gouvernement. PRI à l’intérieur duquel, sur les 42 activités attribuées à la réforme du secteur minier, au moins 11 ont été réalisées à l’espace de deux ans. Au nombre des acquis, il s’attarde aussi sur le prix de référence de la bauxite. « Il faut parler du prix de référence par rapport à la bauxite vendue en Chine autour de 65 dollars, même si concrètement on n’a pas commencé à appliquer ça », soutient M. Barry.

Autre progrès qu’il importe de noter, selon, c’est le fait qu’il est désormais permis de connaître, de manière hebdomadaire, la « quantité de bauxite expédiée ». Par le passé « c’était plus ou moins trimestriel », rappelle-t-il en effet. Enfin, Oumar Totiya relève aussi la construction d’un laboratoire national de géologie et un effort visant à renforcer les capacités opérationnelles des services du ministère des Mines, avec notamment l’octroi de quelques engins. Conséquence ? « On a plus ou moins des données concrètes », indique le spécialiste.

Toutefois, ces acquis cohabitent avec « beaucoup d’annonces qui n’ont pas produit des résultats », nuance-t-il. C’est le cas notamment de la construction des raffineries en Guinée qui s’est « butée à beaucoup d’obstacles d’ordre juridique, financier, technique (questions énergétique) et géopolitique », selon M. Barry.

À cela s’ajoute aussi l’« opacité des contrats signés ». Il s’appuie notamment sur le projet Simandou. « Il y a eu tellement d’accords annoncés, mais pour le moment aucun de ces accords n’est rendu public. Donc, personne ne sait exactement ce qu’il y a à l’intérieur. Même si l’on sait déjà avec les annonces de Rio Tinto que les 15% annoncés comme étant gratuits sont plus ou moins des échanges par rapport à l’abandon du port en eau profonde qui devait être construit du côté de Moribayah », dit-il.

Cette même opacité, il la relève dans le cadre de la gestion des fonds FODEL (Fonds de développement local). « A l’arrivée du CNRD, il y avait déjà les fonds Fodel qui avaient été payés et étaient dans les caisses, mais qui n’avaient pas commencé à être exécutés. Donc, en 2021 et 2022, il y a eu des paiements et ce sont des centaines de milliers qui sont stockés dans les comptes Fodel. Or, personne n’a une idée exacte non seulement sur les montants encaissés, mais aussi sur la situation actuelle de ces montants », fait-il remarquer

Oumar Totiya note aussi l’épineuse question de l’exploitation artisanale notamment de l’or. Précisément, le défi porte sur sa formalisation, en vue de sa structuration. « Il y a certes eu des interdictions, des retraits de machines dans la zone de Siguiri. Mais ça a été davantage des actions médiatiques, parce que personne ne connaît aujourd’hui la vraie situation sur le terrain », tel est le verdict du spécialiste.

N’Famoussa Siby