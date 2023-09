Kankan : un membre de la coordination régionale du RPG se prononce sur l’AN 2 du CNRD

Deux ans après le coup d’Etat qui écourté leur gestion, après onze ans de règne, les militants et responsables du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) ont encore du mal à digérer cette éviction. A Kankan, fief traditionnel de de l’ancien parti au pouvoir, les responsables locaux s’accrochent toujours au rêve du retour d’Alpha Condé dans ses fonctions.

Comme partout dans le pays, ce deuxième anniversaire de l’avènement du colonel Mamadi Doumbouya demeure diversement apprécié à Kankan. Les partisans des autorités de la Transition, associant cette journée à une fête, se sont du reste donné rendez-vous dans l’enceinte du camp Soundiata Keita. Et bien sûr, El hadj Sory Sanoh, membre de la coordination régionale du RPG n’y était pas. Parce qu’à ses yeux, cette journée rime davantage avec le deuil qu’avec la fête. « Le 5 septembre 2021, des militaires à la présidence dont les corps n’ont jamais été remis à leurs familles ont été tués. Ces militaires sont morts en défendant un président démocratiquement élu. Ils sont morts avec le drapeau en main car voulant défendre l’égalité. On devrait plutôt penser à eux et organiser des cérémonies de prières. Au lieu d’investir dans les cérémonies festives, nous devrions nous remémorer d’eux », confie-t-il.

Au programme de la célébration de cet anniversaire, il y des cérémonies de lecture du saint Quran à travers le pays. El Hadj Sory Sanoh n’y voit aucun inconvénient. Mais cela n’est guère suffisant, à ses yeux, pour faire advenir la paix et la cohésion entre les Guinéens. « Pour qu’il y ait la paix, il faut que les esprits s’entendent. Que les dirigeants sachent qu’ils sont là pour le peuple. Que les partis politiques et les organisations de la société civile soient là et au service du peuple », suggère-t-il.

Plus concrètement, le responsable régional de l’ancien parti au pouvoir revendique tout bonnement le retour d’Alpha Condé au pouvoir afin qu’il parachève au moins son premier mandat. « Alpha Condé demeure le président pour lequel les Guinéens ont voté et cela, jusqu’en 2026. Nous souhaitons que l’ordre constitutionnel soit rétabli. Ceci pour le meilleur du pays », dit-il.

On notera que même si cette journée n’a pas été formellement déclarée fériée, chômée et payée, il y a qu’elle se traduit néanmoins par une paralysie de l’administration. Ainsi, de rares fonctionnaires étaient aujourd’hui présents dans les locaux du gouvernorat, de la préfecture. Quant à la mairie, elle affichait portes closes à midi, quand notre reporter s’y est rendu.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com