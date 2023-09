Manif des Forces vives : les organisateurs déplorent 2 morts et des blessés

A la suite de l’appel à manifestation par les Forces vives de Guinée, des échauffourées ont éclaté dès la soirée d’hier sur certains tronçons de la route le Prince. Echauffourées à la suite des desquelles les organisateurs établissent déjà un bilan de 2 morts et d’une dizaine de blessés. Un bilan que Sékou Koundouno et ses camarades imputent aux Forces de l’ordre, déployées sur place pour empêcher la manifestation, dans un contexte où les manifestations sont interdites depuis le 13 mai 2022.

Les victimes révélées via le communiqué des Forces ont pour nom respectivement Mamadou Pathé Diallo, 18 ans et Souleymane Diallo, 16 ans. Sur les circonstances dans lesquelles ces derniers ont trouvé la mort, le communiqué des organisateurs indique que dès hier soir, « les Forces de défense et de sécurité, munies d’armes létales, ont pris d’assaut les quartiers situés tout au long de l’axe de la démocratie à l’effet d’installer un climat de terreur pour réprimer les habitants de cette zone et y perpétrer un carnage ».

Pour les Forces vives, ces deux nouvelles victimes attestent que le CNRD et le gouvernement « ont fait le choix cynique de la répression sanglante des Guinéens dans le seul but de confisquer le pouvoir en lieu et place d’un dialogue fécond pour un retour diligent à l’ordre constitutionnel ».

Il faut dire que le choix de la date de ce 5 septembre pour l’organisation de cette nouvelle manifestation n’a rien du hasard. Ce jour coïncidant au deuxième anniversaire de l’arrivée du colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD au pouvoir, suite au coup d’Etat qui a renversé le président Alpha Condé.

Aminata Camara