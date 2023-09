5 septembre, une date particulière pour Ousmane Gaoual Diallo

Décidément, à chacun, le sens qu’il donne au 5 septembre 2021. Pour Alpha Condé et ses anciens collaborateurs, cette journée rime certainement avec une certaine obscurité, parce que marquant la leur éviction brutale du pouvoir. Pour le colonel Mamadi Doumbouya, sans doute, le 5 septembre renvoie à la consécration par l’accession au plus haut sommet de l’Etat. Et pour Ousmane Gaoual Diallo, le 5 septembre symbolise la liberté et la fin du bagne. Au point que le porte-parole du gouvernement, ce matin, chez nos confrères de FIM FM a indiqué que « mille ans après », il s’en souviendra et célébrera cette date.

Le ministre porte-parole du gouvernement avoue qu’il a un rapport particulier avec la date du 5 septembre. « Je l’ai célébrée parce que c’est à cette occasion que je suis sorti de prison », a indiqué celui qui est désormais exclu de l’UFDG. Même si en réalité, il n’était plus tout à fait en prison, dans la mesure où il avait vraisemblablement trouvé un accord avec le régime du président Alpha Condé.

N’empêche, deux ans après, c’est bien au 5 septembre, qu’il attribue sa sortie de la Maison centrale. « On n’a pas les mêmes regards, ni les mêmes réjouissances. Moi j’étais en prison. J’ai des milliers de collègues qui sont sortis de prison grâce au 5 septembre. Vous pensez que nous allons rester comme ça sans célébrer cette date ? Nous allons la célébrer même mille ans après, on va se souvenir de cela pour toujours », a laissé entendre le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique.

Abordant ensuite le concert dédié à la « Paix » et à « l’Unité nationale » qui ne s’est finalement pas tenu, officiellement pour « cause de pluie », le ministre Ousmane Gaoual Diallo assure que ce dernier n’étant initié en guise de « soutien au CNRD », ne rentrait pas dans le cadre des activités interdites la veille via un communiqué du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. « Le concert n’était pas un mouvement de soutien. C’était un concert qui a lieu dans une enceinte fermée », soutient-il. De même, poursuit-il, « l’UFDG, le RPG ou d’autres organisations auraient pu se réunir à leur siège, ce n’est pas interdit. Ce qui est interdit, c’est la manifestation sur la voie publique ». En tout cas, insiste encore le ministre, « si les artistes étaient sortis pour faire un carnaval dans la rue, cela aurait été en contradiction avec le contenu du communiqué du ministre de l’Administration du territoire, mais ce n’est pas le cas ».

N’Famoussa Siby