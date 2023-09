Maison centrale : Dadis, Toumba, Charles Wright et la finale du tournoi

L’image, depuis sa publication sur les réseaux sociaux hier soir, provoque une avalanche de réactions. Ces photos où on voit l’ancien président de la Transition, Moussa Dadis Camara, son ancien aide de camp, Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba et le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Alphonse Charles Wright, remettant une coupe, à la fin d’un tournoi de football qui se tenait visiblement dans l’enceinte de la Maison centrale de Coronthie. Réactions face auxquelles le ministre a réagi ce mercredi chez nos confrères de FIM FM.

Tout d’abord, réalisant l’ampleur de la polémique, le ministre de la Justice soutient que l’initiative de l’organisation de la compétition sportive n’est pas son département. « Ce n’est pas le ministre de la Justice, Garde des sceaux, qui est organisateur de ce tournoi. Ce sont les détenus qui ont pris l’initiative dans le cadre de leurs activités sportives, d’organiser un tournoi de football, pour favoriser le renforcement de la cohésion social en leur sein”, soutient Alphonse Charles Wright.

Informé de l’initiative par le nouveau directeur de l’administration pénitentiaire, le ministre admet néanmoins avoir lui-même sollicité du capitaine Dadis qu’il se joigne à l’activité. « Quand le Directeur m’a demandé mon avis , je lui dit que l’initiative est salutaire.

Et donc hier à 16 heures, moi j’avais un conseil interministériel, mais ils ont insisté à ce que j’assiste. Et donc je me suis rendu à la prison. Une fois arrivé sur place, j’ai vu M. Toumba et M. Marcel, je me suis dit attention, si c’est une question de cohésion entre détenus, on ne peut avoir la présence de tous ces détenus…. il faut inviter capitaine Dadis à venir s’associer à l’événement et c’est ce qui a été fait » a explique le ministre en charge des Droits de l’homme.

A la question de savoir si une telle initiative n’était pas de nature à heurter les victimes des crimes pour lesquels Dadis et Toumba notamment sont jugés, Charles Wright prévient contre une manipulation du contexte : “Je veux faire savoir aux gens que cela n’a rien à voir avec une quelconque prétendue initiative d’aller vers une réconciliation, alors que le dossier judiciaire est pendant devant les tribunaux.

Nous avons été ce ministère qui a organisé ce procès. Nous voulons une justice pour les victimes et nous saluons la bravoure de tous les acteurs qui concourent à ce procès. Mais la Maison centrale n’est pas un mouroir. Les detenus qui y sont ne sont pas privés de leurs droits ».

Mieux, le ministre Alphonse Charles Wrigth annonce que les prochains jours, son département lui-même organisera une activité culturelle pour les détenus.

Aminata Camara