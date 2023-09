Winning Consortium Simandou (WCS) procède au paiement des taxes superficiaires de sa concession de fer dans la préfecture de Kérouané

Conakry, le 8 septembre 2023 – Une mission, menée par les représentants de WCS, s’est déplacée dans différentes localités d’implantation du projet minier Simandou afin de s’acquitter des redevances superficiaires.

Une délégation de WCS composée de responsables du département des Affaires communautaires du site minier et du manager Conformité de WCS s’est rendue dans plusieurs localités pour effectuer des remises solennelles de chèques, en présence des communautés, du préfet et des autorités locales. 458.800.507 GNF, soit 53 099 $, ont ainsi été distribués aux communautés de Damaro, Kérouané Centre, Konsankoro, Komodou et Linko.

Le paiement des taxes superficiaires est une obligation qui incombe aux détenteurs de titres miniers, conformément à l’article 160 du code minier relatif aux redevances. Celles-ci sont proportionnelles à la superficie octroyée à une entreprise minière. Le paiement se fait en application des articles 4 et 5 de l’arrêté N-A2016/6074/MEF/MMG/SGG du 26 septembre 2016, selon le décret D2021/080/PRG/SGG.

Depuis l’obtention de son permis minier en 2021, le Consortium se conforme à la législation, en effectuant ainsi un troisième versement de taxes superficiaires, après ceux opérés en mars 2021 et décembre 2022. L’objectif de WCS est de mener à bien le projet Simandou dans une démarche de partenariat solide avec le Gouvernement et les communautés locales, en respectant les réglementations tant en matière fiscale que sociale et environnementale.

Le Consortium s’est en effet engagé à exploiter le gisement de Simandou comme catalyseur du développement socio-économique national afin que les communautés locales bénéficient d’avantages durables et tangibles. Grâce à une approche d’investissement social ambitieuse et collaborative, WCS participe à la construction de nouvelles infrastructures qui génèreront des emplois, des opportunités économiques pour tous les Guinéens.

À propos du Winning Consortium Simandou

Winning Consortium Simandou (WCS) est principalement formé par Winning International Group et Weiqiao Aluminum (un membre du China Hongqiao Group). Ces entreprises combinent un leadership industriel international, une vaste expérience nationale, d’excellentes connaissances locales et des normes élevées de gouvernance d’entreprise pour développer et exploiter le plein potentiel du projet Simandou. WCS est le détenteur du bloc 1-2 de Simandou Nord (le gouvernement Guinéen détient une participation de 15 % et WCS en détient 85 %) et des infrastructures associées.