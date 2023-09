Développement local : un atelier d’appropriation des actes réglementaires à l’intention des administrateurs territoriaux

Ce lundi 11 septembre 2023, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, a présidé une rencontre avec les préfets et gouverneurs du pays dans le cadre de l’appropriation des actes réglementaires qui régissent la Gouvernance locale et territoriale, au niveau précisément des sous-préfectures, des préfectures et régions.

A l’initiative du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, l’ensemble des gouverneurs et préfets prennent part à la rencontre. Avec eux, l’idée est notamment de « revoir l’ensemble des textes réglementaires, s’assurer que ces représentants de l’Etat qui sont investis de l’autorité publique, maîtrisent ces textes, mais aussi désormais aller vers une réglementation de la gouvernance locale qui vise désormais à ce que tous les administrateurs puissent assurer le rôle de coordonnateur de l’ensemble des actions du gouvernement à l’intérieur du pays d’une part, mais d’autre part ils sont les ordonnateurs de l’ensemble des budgets au niveau des régions, des préfectures et des sous-préfectures », explique le ministre Mory Condé

A l’occasion, le ministre annonce que des textes réglementaires visant désormais à réglementer l’habillement de ces administrateurs territoriaux aux niveaux régional, préfectoral et sous-préfectoral, ont été adoptés. « Désormais, tous les sous-préfets, préfets et gouverneurs vont être habillés en kaki manche longue ou courte. Les sous-préfets auront les galons et les casquettes en fond vert, les préfets en fond rouge et les gouverneurs en fond noir. Et également, les tenues de cérémonie que ces administrateurs doivent désormais porter, lors des réceptions des ministres, des présidents des institutions républicaines et du chef de l’Etat, sont le blanc beige pour les gouverneurs, bleu nuit pour les sous-préfets et le vert foncé pour les sous-préfets », détaille le ministre.

Lamine Keita, contrôleur général de police et gouverneur de la région administrative de N’zérékoré se dit satisfait de cette initiative. « C’est une meilleure démarche d’appropriation des textes réglementaires de l’administration territoriale, puisqu’on a commencé à travailler, il faut être outillé, connaître les éléments

de base pour pouvoir diriger nos régions administratives. Donc cette démarche, vraiment, nous en sommes très satisfaits et nous remercions sincèrement M. le ministre de l’Administration du territoire, M. le président de la République, chef de l’État d’avoir organisé cette rencontre de partage entre les différents acteurs du pays. Parce que pour bien diriger, pour bien fonctionner, il faut connaître ce qu’on veut et ce qu’on veut faire. Si vous n’avez pas la maîtrise de l’outil, de ce que vous devez faire, vous ne pouvez pas très bien diriger, vous ne pouvez pas très bien commander », estime le gouverneur.

Pendant 5 jours, ces administrateurs territoriaux vont parcourir l’ensemble des textes qui ont été signés par le chef de l’Etat et les différents ministères sectoriels afin qu’ils puissent s’en approprier et être au service des citoyens, afin d’apporter une amélioration de la qualité des fournitures des services au niveau de la base.

Aminata Camara