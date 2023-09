Kankan : le projet SWEDD s’associe à la semaine de la Planification familiale

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et le projet SWEDD, a lancé ce lundi 11 septembre, la Semaine nationale de la planification familiale. Une semaine qui sera mise à profit pour distribuer des produits contraceptifs de façon gratuite et vulgariser les messages de sensibilisation à l’endroit des citoyens.

C’est le centre de santé de Kankan Koura, situé dans le quartier du même nom, qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement de cette campagne de sensibilisation et de distribution des produits PF. Quant aux messages de sensibilisation qui seront véhiculés les prochains, ils porteront notamment l’espacement de naissances et l’amélioration de la santé maternelle et infantile. Au ministère de la santé, on attache du prix à cette campagne, comme le précise Dr. Ciré Camara, cheffe de la Division planification familiale à la direction nationale de la santé : « La Guinée a des défis à relever en ce qui concerne les indicateurs de la planification familiale. Nos indicateurs sont faibles. Mais où se trouve le problème ? Peut-être que ces femmes n’ont pas l’information, peut-être que les moyens ne sont pas mis à leur disposition. Aujourd’hui, pour atteindre l’objectif, nous avons besoin des époux dans les foyers. Ce que nous recommandons aux maris, c’est d’écouter, de venir dans les centres de santé pour avoir l’information sur la planification. La planification ne veut pas dire que c’est l’arrêt total de faire des enfants. La planification veut dire de te reposer entre les naissances, donner du temps au bébé de bien grandir mais aussi permettre à la femme de récupérer sa santé ».

Au cours de cette semaine dédiée à la planification familiale, c’est au projet SWEDD que revient la tâche de supervision des activités de sensibilisation dans plusieurs villes notamment Kankan. Justement, le représentant du projet au compte de cette semaine dans la capitale de la Haute Guinée, Junior Mara, décline ici les attentes du projet : « Nous nous attendons juste à une réduction des grossesses précoces. Nous souhaitons qu’avec cette campagne, il y ait plus de femmes planifiées et que tous les produits de la planification familiale que nous avons envoyés soient utilisés en grande quantité par nos citoyens ».

D’ores et déjà, les quelques messages véhiculés à l’occasion de cette cérémonie de lancement semblent avoir atteint leur objectif. En tout cas, de nombreuses participantes à la rencontre ont séance tenante pris l’engagement d’aller vers les structures sanitaires pour débattre de la mise en œuvre de leur planification. C’est le cas de Mariam Kaba, la quarantaine : « On a appris beaucoup de choses qu’on ignorait. Dès que je rentre, ma fille de seize ans ira avec moi dans un centre de santé pour sa planification. Ma jeune sœur qui vient d’accoucher et qui se dispute régulièrement avec son époux fera de même avec l’accord de son mari », promet-elle.

Dans le Nabaya, les autorités locales se réjouissent de l’initiative. Toutes s’engagent à faire la promotion des méthodes contraceptives dans leurs services respectifs pour le bien de la population.

A préciser que la même campagne sera déclinée de manière simultanée dans toutes les villes de la région de Kankan. A l’occasion, des moyens contraceptifs dont le condom, l’implant, le dispositif ultra utérin, entre autres, seront offerts à ceux qui en manifesteront la volonté. La semaine court jusqu’au 15 septembre prochain.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com