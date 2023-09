TPI de Mafanco : un garde pénitentiaire suspendu pour avoir introduit de la drogue en prison

L’annonce a été faite hier lundi 11 septembre 2023 par le ministère de la Justice, dans un communiqué dont nous détenons copie. Le Brigadier-chef Abdoulaye 2 Keïta, matricule 2611201, Garde pénitentiaire en service au tribunal de première instance de Mafonco est suspendu de ses fonctions.

Ledit garde est accusé d’avoir violé le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires « en introduisant à la Maison centrale de Conakry 7 boules de drogue (chites), qu’il reconnaît sans ambages ».

Conséquence, il voit son monde s’écrouler autour de lui. En effet, non seulement il sera radié des effectifs de l’administration pénitentiaire, mais aussi des poursuites sont ordonnées à son encontre. « Il est ordonné la mise en œuvre de sa procédure de radiation des effectifs de l’administration pénitentiaire et des poursuites judiciaires à la diligence du chef de la Division des ressources humaines, du Directeur national de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion et de l’Inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires », est-il indiqué dans le communiqué.

Aliou Nasta