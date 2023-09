Guinée : bientôt des casernes modernes pour la protection civile

Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et ses partenaires techniques et financier, a organisé ce mercredi 13 septembre, une cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de six casernes modernes pour la protection civile. C’est justement, l’enceinte des sapeurs-pompiers, sise à Tombo, dans la commune de Kaloum, qui a servi de cadre à la cérémonie. Les autorités guinéennes qui financent le projet sur le BND, justifient ce dernier, par la nécessité du renforcement des capacités d’intervention des sapeurs-pompiers dans le cas des nombreux incendies dont la presse se fait souvent l’écho et d’une meilleure protection des populations. La cérémonie, présidée par le premier ministre, a également connu la présence des ministres de la Sécurité et de la Coopération, respectivement, Bachir Diallo et Rose Pola Pricemou.

« Depuis le 2 octobre 1958, c’est la toute première fois que la protection civile guinéenne bénéficie d’une attention d’envergure. (…) Le présent projet s’inscrit dans des réformes et s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du plan d’action opérationnel, à savoir doter les sapeurs-pompiers, à l’image de la police nationale, d’infrastructures modernes », déclare le ministre d’Etat Bachir Diallo, à l’occasion de la cérémonie de pose de la première pierre.

Saluant le lancement des travaux de construction de ces casernes, le Directeur général de la protection civile, espère qu’à l’issue de ces travaux, les sapeurs-pompiers sauront davantage jouer leur mission de protection des populations.

« Nous sommes convaincu qu’à l’issue de la construction et de l’équipement de ces casernes, les sapeurs-pompiers de Guinée seront davantage plus proches des populations à la base qu’ils sont appelés à protéger, quelle que soit l’ampleur des risques ou des catastrophes », indique Mohamed Camara.

A travers ce projet, ce sont toutes les communes de Conakry jusqu’à Manéah qui seront couvertes. La caserne de Tombo, elle, sera bâtie sur une surface de 4 000 m2 Le projet qui comporte en outre la Direction générale de la protection civile, sera exécuté sur une période de 24 mois.

Aminata Camara