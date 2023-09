Kissidougou : une forte somme en francs guinéens et FCFA emportée lors d’une attaque à mains armées

Dans la soirée du 11 septembre 2023, des hommes encagoulés ont perpétré une attaque armée contre un commerçant qui était à bord de sa voiture. La victime rentrait de sa boutique. Les malfrats qui ont fait usage de leurs armes à feu sur leur victime, ont pu emporter en francs un montant de 87 millions 500 mille et 100 000 FCFA. L’acte s’est passé aux environs de 20h au quartier Sogbè III.

Rencontré ce mardi 12 septembre, la victime, est revenue sur sa mésaventure : « J’ai passé la journée dans ma boutique. Le soir, j’ai pris ma voiture pour rentrer chez moi. Entre temps, j’ai été poursuivi par 4 hommes encagoulés. Arrivés dans mon quartier où j’ai garé, deux d’entre eux s’en sont directement pris à moi. L’un était à gauche et l’autre, à droite. Celui qui était à ma gauche a exigé que lui remette la clé de la voiture et de l’argent ». Alors que Mohamed Saïdou Sow en était à se demander quoi faire en pareille circonstance, un autre des malfrats demande qu’on lui tire sur la tête. « Je me suis incliné entre les fauteuils de la voiture et il a tiré. Quand j’ai voulu me redresser, il a encore tiré pour une seconde fois. C’est ce tir qui a percé une portière de la voiture. Vu le risque que je courrais, j’ai voulu me sauver en fuyant avec la voiture. Mais malheureusement, quand j’ai engagé la vitesse, ils ont tiré sur deux pneus du véhicule », relate-t-il.

Le contraignant ainsi à s’immobiliser, ils l’ont lesté de tout ce qu’il avait sur lui. Outre les 87 500 000 GNF et les 100 000 FCFA (ce dernier montant était sous forme de crédit de transfert dans son téléphone, ndlr), ils ont aussi emporté sa carte bancaire, carte d’identité et ses chéquiers.

Symbole de l’insécurité qui refait surface en particulier dans le quartier Sogbè III, ce dernier braquage est flétri par le chef de quartier. D’ailleurs, Mamadou Djouhé Sow plaide pour l’installation d’un PA. « Je demande aux autorités compétentes qu’elles m’aident à installer un PA de la gendarmerie ou de la police dans ce quartier. Cela pourra nous permettre de traquer rapidement ces malfrats en cas d’attaque. Mais s’il faut que les agents quittent leurs unités pour venir intervenir quand il y a braquage dans les quartiers, avant leur arrivée, les bandits ont fini leurs opérations. Installer un poste avancé (PA) va arranger les citoyens », insiste le chef de quartier.

Il faut que dans ce même quartier, il y a un an, un Egyptien s’était fait attaquer à son domicile, avant d’être tué.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com