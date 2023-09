Siguiri : sous l’effet d’une tornade, un bâtiment s’écroule et tue une fillette

Même si l’on s’achemine vers la sortie de la saison des pluies, celle-ci continue néanmoins de provoquer des intempéries, avec à la clef, des victimes. Le dernier cas en date est cette violente tornade qui s’est abattue sur la préfecture de Siguiri et qui s’est soldée par la mort d’une fillette de huit ans, dans un quartier de la commune urbaine.

Quand le vent s’est mis à souffler, la petite Aïcha Doumbouya et des camarades à elle rejoignaient la maison. Elles ont donc essayé de se mettre à l’abri, à l’intérieur d’un maison en chantier, en s’accrochant notamment au mur. Et c’est celui-ci qui a cédé. « On nous a dit que c’est un bâtiment en construction qui s’est écroulé sous l’effet du violent vent. Les enfants quittaient l’école coranique pour la maison et au vu du vent. Parmi les enfants, une fille est morte et son diagnostic était le traumatisme grave. Sa camarade, Doussou Fadiga est quant à elle blessée, mais sa vie est hors danger », a confié au micro du correspondant régional du Djely, Dr. Bassirou Condé, l’hôpital de Siguiri.

Déplorant ce qui est arrivé, le medecin interpelle les parents des enfants. « Ce que nous voyons ici est très mauvais. On abandonne les élèves à n’importe quel moment. Il faut faire beaucoup attention, surtout pendant ces moments de fortes pluies et de vents violents », préconise-t-il.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com