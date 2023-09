Urgent : Alpha Condé s’adresse à l’Assemblée générale du RPG

La crise qui couve au sein du parti du fait de la suspension de Souleymane Dounoh Keïta y est-elle pour quelque chose ? En tout cas, l’ancien président Alpha Condé, silencieux depuis des mois, est sorti de son mutisme ce samedi 2023. Via le téléphone, il s’est adressé aux participants de l’Assemblée générale hebdomadaire de son parti, le RPG-arc-en-ciel. Et en somme, c’était pour rassurer les militants par rapport à toutes les spéculations annonçant l’implosion du parti. Celui-ci, promet-il, est à la fois un « éléphant » et un « lion ».

C’est l’hommage que le parti a rendu ce samedi Hadja Fatoumata Boh Keïta, militante historique du RPG dont a profité l’ancien président pour rompre le silence. Que ce soit la défunte ou les autres coordinatrices encore vivantes, Alpha Condé dit que ce sont des « militantes historiques (auxquelles) le parti doit rendre hommage parce qu’elles ont eu le courage d’être au RPG au moment où il faut avoir vraiment le courage et la détermination ». « Je vais dire aux autre coordinatrices qui restent que nous ne les oublierons jamais et nous leur rendrons hommage, j’espère de leur vivant, inchallah », promet-il.

Mais au-delà, Alpha Condé a abordé les doutes qui traversent le parti, avec l’appel à la réorganisation qui monte notamment de la part de la jeunesse. L’ancien président s’efforce donc de rassurer ceux qui seraient inquiets. « Le RPG est à la fois un éléphant et un lion », lance-t-il. Usant toujours de la métaphore, il assimile ceux qui voudraient agenouiller le parti à un moustique. Or, poursuit-il : « La piqûre d’un moustique ne peut rien faire à un lion et à un éléphant ».

De même, martèle-t-il : « On ne peut pas arrêter le soleil avec la main. Il arrive qu’un aigle vole plus bas qu’une poule, mais une poule ne volera pas aussi haut qu’un aigle. Les militants du RPG sont des aigles ».

Il faut rappeler que l’ancien président Alpha Condé a été évincé du pouvoir le 5 septembre 2021, par un putsch militaire à sa tête le Colonel Mamadi Doumbouya.

