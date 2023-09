Guinée : le CNT célèbre en différé la journée de la femme africaine

Le lundi, 31 juillet 2023, la communauté africaine a célébré pour la 61ème fois, la journée de la femme africaine. L’occasion la gent féminine du continent d’échanger avec les gouvernements autour des contraintes majeures qui freinent leur épanouissement et la reconnaissance de leurs droits. Mais en Guinée, c’est ce lundi 18 septembre que la journée a été célébrée par le CNT, au cours d’une cérémonie à laquelle le président de l’organe législatif, Dr. Dansa Kourouma, le premier ministre, Dr. Bernard Goumou, les conseillers nationaux et les partenaires techniques et financiers ont pris part.

À l’initiative des femmes du CNT, la célébration de cette journée a été placée sous le thème « Le savoir-faire et le potentiel des femmes au service de la paix en vue d’accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ».

Pour la vice-présidente du CNT, Hadja Maimouna Yombouno : « célébrer la femme Africaine, c’est rappeler que traditionnellement celle-ci a joué un rôle de premier plan au niveau communautaire et qu’elle contribue fortement à l’économie du continent ». Néanmoins, la journée de la femme africaine passe de manière quelque peu inaperçue par rapport à celle du 8 mars. « C’est pour cette raison que les femmes du conseil national de la transition ont pris l’initiative de la célébrer cette année, en présence des plus hautes autorités ici présentes », a indiqué Hadja Maïmouna Yombouno. « En décidant de célébrer cette journée, les femmes de l’organe législatif de la transition entendent saluer les actes historiques posés par la femme guinéenne, des luttes d’indépendance à nos jours, et, surtout magnifier et saluer les efforts inlassables déployés depuis le 05 septembre 2021 par le CNRD en faveur de l’autonomisation de la femme », a ajouté par ailleurs la vice-présidente du CNT.

Dr. Gualbert Gbèhounou, Coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations unies en Guinée, pour sa part, a salué l’initiative de célébrer la journée.

Quant au premier ministre, il a rendu hommage aux femmes pionnières de l’indépendance guinéenne, avant d’exhorter celles d’aujourd’hui à jouer pleinement leur participation dans la promotion de la paix et l’autonomisation. « Le gouvernement comme toujours, va soutenir le projet de promotion de la participation politique et du leadership féminin dans notre pays », a promis en substance Dr Bernard Goumou.

N’Famoussa Siby