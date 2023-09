États-Unis : Sékou Koundouno appelle à « huer » Mamadi Doumbouya

Le président de la Transition est depuis le lundi dernier sur le sol américain, dans le cadre de la 78ème Assemblée générale des Nations unies. Une occasion que ses opposants entendent mettre à profit pour dénoncer la gestion de la Transition en Guinée. C’est ainsi que dans une note qu’il a fait parvenir à notre rédaction, Sékou Koundouno, responsable des stratégies et planification du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), appelle aux Guinéens résidant à New York en général et à ceux membres des Forces vives, en particulier, à se mobiliser et à « huer » le chef de la Transition.

L’activiste exilé à en France appelle les Guinéens de New York et partout en Amérique « à se mobiliser pour huer le tyran et lui manifester leur désapprobation face aux manœuvres de division des Guinéens ».

Cet appel, note-t-il, va dans le but de dénoncer « avec vigueur la dictature militaire du CNRD, les assassinats sauvages de 31 de nos compatriotes et la prédation illimitée de nos ressources ».

Aliou Nasta