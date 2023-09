Alternance à l’UFDG : Alpha Boubacar pas opposé au débat

La question de l’alternance au sein de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) se pose de plus en plus comme débat, en particulier avec les prétentions qu’affiche Ousmane Gaoual Diallo, le ministre porte-parole du gouvernement de Transition. L’ancien collaborateur de Cellou Dalein Diallo ne cessant de réclamer la tenue d’un congrès au cours duquel on pourrait choisir un éventuel successeur à l’actuel leader du parti. Ce débat-là, Alpha Boubacar Bah n’y est pas opposé. Au-delà du cas de Ousmane Gaoual, il pense que la question de la promotion de la jeunesse au sein des instances de décision des partis politiques ne devrait pas faire l’objet de tabou.

« Je vois cette velléité d’Ousmane Gaoual au-delà de l’UFDG. Je vois cela comme une opportunité pour nous jeunes, pour ouvrir et mener le débat de l’alternance au sein des partis politiques. Ce débat, personnellement, je le soutiens », a-t-il de manière totalement assumée dans l’émission les Grandes Gueules.

Aujourd’hui Directeur général adjoint de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) dénonce par la même occasion la présidence à vie des leaders des formations politiques notamment au sein de l’UFDG. Pour lui : « ce n’est pas un crime d’ouvrir ce débat et de le mener sereinement », insiste-t-il.

Au sujet du congrès que réclame Cellou Dalein, il s’aligne sans ambages derrière la position de ce dernier. « Il faut qu’il y ait un congrès à l’UFDG », exige Alpha Boubacar. Il dénonce même l’omerta qui entourerait la question de la succession de l’ancien premier ministre. « Dès que tu lèves la main tu dis tu veux être leader, on te coupe la tête », souligne-t-il. En tout cas, en ce qui le concerne, dit-il : « si j’étais à l’intérieur de l’UFDG aujourd’hui, j’allais présenter ma candidature parce que j’en ai l’âge, je suis fort de mon expérience et je sais que je peux être leader de l’UFDG », dit-il.

Ceci étant, il se veut réaliste. En l’état actuel des choses, pense-t-il, s’il y a congrès, il n’y a aucun doute quant à la reconduction de Cellou dalein Diallo.

Il importe de souligner que du côté de l’UFDG, on refuse d’aborder le fond de ce débat. Initié et soutenu par Ousmane Gaoual Diallo, on lui rétorque qu’il n’en a plus la qualité, vu qu’il est désormais du parti.

N’Famoussa Siby